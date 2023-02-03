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"Путін не може чекати до 24 лютого": армія РФ наступатиме з одного напрямку – експерт

3 лютого 2023, 13:21
Глава Кремля підганятиме окупантів у новий наступ, бо йому потрібно буде відзвітувати про це перед росіянами у річницю вторгнення.
Владимир Путин, Михаил Самусь
Через нестачу сил армія РФ наступатиме з одного напрямку, вважає експерт Самусь/ сайт Кремля, Facebook

Армія країни-агресорки Росії зараз не має таких ресурсів, які б дозволили повторити масштабний наступ на Україну, подібний до того, який був на початку повномасштабного вторгнення.

Тому загарбники для нового наступу можуть сконцентруватися на одному напрямку. Вони вже стягують більше своїх сил на Донбас. Про це сказав військовий експерт Михайло Самусь в коментарі "24 каналу".

Експерт вважає, що диктатор РФ вимагає у російських військових швидше захопити повністю Луганську і Донецьку області України, вийшовши на їхні адміністративні межі. Такий поспіх пов'язаний з тим, що Путін хоче відзвітувати перед росіянами у річницю вторгнення, 24 лютого, хоча б про якісь успіхи на фронті. Тому в нього немає часу чекати.

"Він не може чекати до 24 лютого, бо йому потрібно виступати перед федеральними зборами", – зазначає Самусь.

Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь – військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань.

У той же час експерт висловив впевненість у тому, що Росія в найближчі тижні навряд чи розпочне вторгнення зі сторони Білорусі. Адже зараз у країни-агресорки немає таких ресурсів, щоб повторити подібний до минулорічного наступ з півночі.

Самусь наголосив, що РФ стягує свої сили у Донецькій обалсті – в районі Бахмута, на Вугледарському і Лиманському напрямках.

Загроза нового масштабного наступу Росії

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначає, що за найбільш песимістичним сценарієм загарбники можуть атакувати відразу з 3-4 напрямків. При цьому він звернув увагу на те, що після майже року війни РФ має мобілізовану армію, в якій вибито командирську ланку.

Прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький висловив думку, що під час запланованого нового наступу, який може відбутися у березні або квітні 2023 року, Путін знову кине свою армію на штурм Києва. Сам наступ може відбуватися з двох-трьох напрямків, вважає польський прем’єр.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що Путін дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня. Уже фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України. Підконтрольна Білорусь використовується для підготовки мобілізованих, у ворога немає сил і засобів для того, щоб наступати з північного напрямку.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Михайло Самусь
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