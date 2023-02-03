Засідка ЗСУ під Вугледаром: українські спецпризначенці підірвали танк РФ і захопили полонених

Бійці ЗСУ знищили модернізований російський танк Т-80 ще до того, як він вийшов на вогневу позицію.

Українські захисники на Донбасі / прес-служба командування ДШВ ЗС України

В районі Вугледара Донецької області воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили російську техніку та захопили двох полонених окупантів РФ.

Як йдеться в повідомленні ССО в Telegram, засідку українські захисники влаштували на шляху висування танкового підрозділу окупантів - сумнозвісної 155 бригади морської піхоти, що базується в місті Владивосток.

"В результаті спільних дій був знищений модернізований російський танк Т-80, ще до того, як він вийшов на вогневу позицію", - уточнюється в повідомленні.

При цьому українські воїни захопили в полон двох членів танкового екіпажу – контрактників-морпіхів РФ.

"Військовослужбовці ССО надали полоненим кваліфіковану медичну допомогу і винесли їх за лінію бойового зіткнення в розташування сил оборони України. Спільна операція ССО України та 72 ОМБр пройшла без втрат з нашого боку та зірвала заплановані ворогом штурмові дії на Вугледарському напрямку", - додали у ССО.

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Раніше повідомлялося, що в районі Вугледара Донецької області бійці Збройних сил України розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

За даними розвідки, ЗСУ повністю знищили сили та засоби окремої розвідувальної роти, доданої до 155-ї окремої бригади морської піхоти РФ, яка брала участь у штурмі Вугледара.

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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