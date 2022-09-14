У Мережі спливло відео, як "кухар Путіна" вербує у в'язницях бійців для війни в Україні

В'язниця, Пригожин , ПВК Вагнера / Jobs For felons Hub / flickr / скріншот з відео

Передбачуваний Керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених ‒ для участі у війні проти України. Таке відео було опубліковано в Мережі.

За участь у війні ув'язненим Пригожин обіцяв амністію через шість місяців. Однак попередили про розстріл на місці за проступки ‒ в тому числі за дезертирство і за вживання алкоголю і наркотиків. Потім він розповідав різного роду байки - в тому числі про те, як він завербував ув'язнених в Санкт-Петербурзі. І вони нібито влаштовували "подвиги" в боях з українською армією.

Пригожин вербує у в'язницях бійців для війни в Україні/ скріншот з відео

До того повідомлялося, що Пригожин і ватажок найманців ПВК Вагнер Дмитро Уткін вербувальники відвідали цілий ряд колоній в Ростовській області – в Костянтинівці, новочеркаському мікрорайоні Хотунок, Ростов-на-Дону і в місті Шахти.

Видео дня

Нагадаємо, раніше Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона.

До того начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін серйозно хворий на рак, а в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна.

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