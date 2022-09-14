УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Мережі спливло відео, як "кухар Путіна" вербує у в'язницях бійців для війни в Україні

14 вересня 2022, 20:41

За участь у війні ув'язненим Пригожин обіцяв амністію через шість місяців. Однак же, при цьому загрожує розстрілом за дезертирство, пияцтво і наркоманію.

В'язниця, Пригожин, ПВК Вагнера
В'язниця, Пригожин , ПВК Вагнера / Jobs For felons Hub / flickr / скріншот з відео

Передбачуваний Керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених ‒ для участі у війні проти України. Таке відео було опубліковано в Мережі.

За участь у війні ув'язненим Пригожин обіцяв амністію через шість місяців. Однак попередили про розстріл на місці за проступки ‒ в тому числі за дезертирство і за вживання алкоголю і наркотиків. Потім він розповідав різного роду байки - в тому числі про те, як він завербував ув'язнених в Санкт-Петербурзі. І вони нібито влаштовували "подвиги" в боях з українською армією.

Пригожин, зєки
Пригожин вербує у в'язницях бійців для війни в Україні/ скріншот з відео

До того повідомлялося, що Пригожин і ватажок найманців ПВК Вагнер Дмитро Уткін вербувальники відвідали цілий ряд колоній в Ростовській області – в Костянтинівці, новочеркаському мікрорайоні Хотунок, Ростов-на-Дону і в місті Шахти.

Видео дня

Нагадаємо, раніше Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона.

До того начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін серйозно хворий на рак, а в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна.

Інші новини:

новини Росії Євген Пригожин ПВК Вагнера війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:09

Зеленський жорстко відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу

20:41

У Мережі спливло відео, як "кухар Путіна" вербує у в'язницях бійців для війни в УкраїніВідео

20:35

Власники дешевих духовок кладуть в них фольгу: навіщо вони так роблять

20:10

Прикмети на 16 вересня: які 2 речі потрібно зробити, щоб удачу залучити на всю осіньВідео

20:02

У моду увійшла вражаюча стрижка Метелик у стилі романтичних 70-х і непередбачуваних 90-хФото

Реклама
20:00

Росія почала мстити: Кривий Ріг може піти по воду через ракетний удар окупантівВідео

19:41

Як відіпрати пасту від ручки: 10 ефективних способів, які врятують ваш одяг від чорнила

19:38

Принцеса Анна розповіла про останній день життя Єлизавети IIВідео

19:35

"Настав час для фінального удару": у Зеленського розповіли, що необхідно для завершення війниВідео

19:23

Багатство звалиться на голову: 3 знаки зодіаку зірвуть великий куш до кінця вересняВідео

19:06

Лорак і Повалій у черзі: Україна відбере звання народних артистів за підтримку війниВідео

19:03

Гороскоп на завтра 15 вересня 2022: Левам - подарунки долі, Стрільцям - гроші, Рибам - образиВідео

19:01

Вдова співака-путініста П'єра Нарциса побилася з його коханкою на вечорі пам'яті

18:51

Дві операції замість медового місяця: Анна Трінчер поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

18:21

"Голос країни-12" збиратиме 3 млн гривень на засоби аеророзвідки для ЗСУ

18:19

Їжа в Україні продовжить дорожчати: експерти назвали причини подорожчання продуктівВідео

18:09

Стояла на колінах: Ваенгу зняли у Геленджику

18:01

НАТО готує наших воїнів до звільнення Криму?Погляд

17:56

Завалюють коханих подарунками та виконують всі забаганки: 4 імені чоловіків-підкаблучниківВідео

17:36

Нікчемне створіння: дочка Сніжани Єгорової знову згадала про свою матір

Реклама
17:32

Вибухи і чорний дим над містом: Росія атакувала Кривий Ріг ракетамиВідео

17:26

"До листопада-грудня цього року": генерал назвав умови звільнення всіх захоплених територіїВідео

17:25

У Кабміну є план на переговори про вступ України до ЄС за два роки - Шмигаль

17:23

Гороскоп на жовтень 2022: Близнюкам - випробування, Терезам - здійснення бажань, Рибам - великі гроші

17:20

Що буде, якщо постійно пити солодкий чай: 3 причини негайно позбутися цієї звички

16:58

"Ізюм будеш-мені не потрібен": зірки "Кварталу 95" висміяли окупанта, який тікав з БалакліїВідео

16:58

Прикмети на 15 вересня: які 3 речі заборонено робити, щоб біди в будинок не впуститиВідео

16:51

"Це перемога Росії над Росією": Корчевников жахнувся, до чого докотилася його "велика країна"

16:19

"Настільки дрібно і нецікаво": одесит Борис Бурда вперше прокоментував війну в Україні

16:14

Ідеально смачний фарш для голубців, котлет та вареників: покроковий рецепт за 20 хвилинВідео

16:10

Генерал Маломуж пояснив, чи допоможуть успіхи ЗСУ на Харківщині організувати прорив на Херсонщині

16:09

Як випрати і не угробити пуховик: поетапна інструкція

15:37

День осіннього рівнодення 2022: дата, традиції і заборони дня

15:36

Смерть зустріла на Миколаївщині: ЗСУ ліквідували окупанта, який воював з першого дня вторгненняВідео

15:33

ЗСУ захопили в полон кадирівця і навчили його казати "Героям слава" у відповідь на "Слава Україні"Відео

15:21

Голос країни-12 допомагатиме українським захисникам - збиратиме 3 млн гривень на засоби аеророзвідкиВідео

15:16

Путіна підкосило: диктатор тягає за собою 12 лікарів

14:51

"Починають каральні операції": окупанти повернулись у Кремінну після панічної втечі - ГайдайВідео

14:43

Коли Воздвиження Хреста Господня 2022: традиції і заборони дня, сильна молитва

14:41

Настя Приходько показала звіриний оскал гієни-пропагандистки Симоньян

Реклама
14:38

Українців не попередили про початок війни з РФ: Данілов назвав причинуВідео

14:13

Армія України взяла під вогневий контроль майже всю Херсонщину, контрнаступ йде успішноВідео

14:09

3 речей, які не можна прати у режимі швидкого прання: це може "вбити" їх або машинку

14:06

"Нагадує ситуацію в районі Балаклії": Гіркін назвав наступний напрямок удару ЗСУ

14:05

Нова пошта змінює тарифи: нові ціни на відправлення посилокВідео

13:52

Наступ ЗСУ на Харківщині: РФ може завдати удару у відповідь - МаломужВідео

13:46

Свята у жовтні 2022: День захисника України, Покрова Пресвятої Богородиці – чи буде вихідний

13:40

Зеленський прибув до Ізюма - ЗСУ у звільненому місті підняли прапор УкраїниВідео

13:29

Козак досяг з Києвом мирної угоди з відмовою від НАТО, але Путін вирішив воювати - ReutersВідео

12:59

В РФ колаборантам, які втекли з України, поставили намети без опалення: пізніше відправлять у СибірВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти