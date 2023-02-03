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"Вимагатиме негайного перемир’я": Путін може піти на крайні заходи у війні – Жданов

3 лютого 2023, 12:56
Диктатору РФ зараз дуже потрібна пауза у бойових діях, і заради неї він навіть може виступити з вимогою зібрати Радбез ООН.
Российские военные, Олег Жданов, Владимир Путин
Путін може піти на крайні заходи у війні, каже військовий експерт Олег Жданов/ Мінобоорони РФ, сайт Кремля, Главред

Російський диктатор Володимир Путін може піти на крайні заходи, щоб добитися паузи у війні, яка йому зараз дуже потрібна. Заради цього глава Кремля може скликати Раду безпеки Організації Об’єднаних Націй і на ній виступити з вимогою оголосити у війні перемир'я та розпочати мирні переговори.

Путіну та російським окупантам зараз потрібен "перепочинок" у війні. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю "Обозревателю".

За його словами, така пауза потрібна російському диктатору, щоб перегрупувати війська, підтягнути резерви і сформувати 500-тисячне угруповання для нового наступу на Україну. І Путін готовий заради цього піти на крайні заходи.

"22 лютого Путін звертається до Федеральних зборів, а на 24 лютого, на річницю вторгнення, Путін вимагає зібрати Раду безпеки ООН по Україні. Найімовірніше, на цю Раду представник Росії вийде з вимогою негайного тимчасового припинення вогню та початку переговорного процесу", – припускає експерт.

Проте план диктатора РФ не вдасться, якщо США застосують своє право вето, каже Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Також він нагадав про озвучену днями заяву німецького канцлера Олафа Шольца про те, що переговори між Україною і Росією можливі лише тоді, коли країна-агресорка РФ виведе свої війська з України.

"Сподіваюся, російському представнику так і скажуть: добре, окей, виводьте війська з території України – тоді так, припинення вогню, і ми сідаємо за стіл переговорів", – зазначає експерт.

Раніше директор американського Центрального розвідувального управління Вільям Бернс заявив, що наступні пів року війни будуть "критичними". Російський диктатор Володимир Путін розраховує, що у країн Заходу з’явиться "політична втома" від нинішньої ситуації в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький уряд планує дозволити передачу Україні десятків відремонтованих танків Leopard 1. Техніку можуть відправити безпосередньо з промислових складів.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Олег Жданов
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