Трупами вагнерівців окупанти зміцнюють бліндажі: офіцер НГУ про "м'ясорубку" під Бахмутом

Противник відправляє "вагнерівців" на забій і навіть не забирає поранених і вбитих, розповів Володимир Назаренко.

Офіцер НГУ розповів про бої за Бахмут / Twitter / informatorlgua, Freeradio

Бійці Сил оборони розбили найманців приватної військової компанії Вагнера на багатьох ділянках напрямку Бахмут-Соледар, розповів офіцер батальйону Свобода Національної гвардії України Володимир Назаренко в ефірі телемарафону.

"Ми розуміємо, що приватна військова компанія "кухаря Путіна" фактично розбита, тому що зазнала таких втрат, які не може відновити. У них зараз дефіцит штатних місць 73-80%, і вони вже не можуть набирати... Можна говорити, що на багатьох ділянках компанію найманців поміняли на регулярні частини, які складаються з новомобілізованих", - підкреслив він в ефірі телемарафону.

Співрозмовник повідомив, що противник не шкодував відправляти "вагнерівців" на забій знову і знову, не забирав поранених і вбитих.

"Навіть спостерігали ситуацію, що вони своїми "двохсотими" зміцнюють бліндажі, бруствери, щоб захиститися від куль і снарядів тощо", — пояснив Наразаренко.

Він зазначив, що тактика окупантів на напрямку Бахмут-Соледар трохи змінилася і так званих "вагнерівців" застосовують менше, бо українська армія знищила досить значну частину.

Ворог почав ще більше застосовувати бронетехніку, артилерію, як це було в Сєвєродонецьку, Рубіжному. Місто Бахмут постійно "прасують" артилерією, постійно намагаються взяти під вогневий контроль дороги, але це у них не виходить.

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.

Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

Читайте більше: