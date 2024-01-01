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В новорічну ніч Росія завдала чергового ракетного удару по Україні: що відомо

Руслана Заклінська
1 січня 2024, 08:50оновлено 1 січня, 09:53
Атаки спровокували пожежі та серйозні руйнування житлових будівель у Львові, Одесі та Дніпрі.
В новорічну ніч Росія завдала чергового ракетного удару по Україні: що відомо
Росія здійснила масштабний удар дронами / Колаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

В ніч на 1 січня російські війська запустили кілька груп дронів-камікадзе "Шахед" з південного напрямку. Під ударом ворожих безпілотників опинились Одеса, Львів та Дніпро. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, очільник Львівської ОВА Максим Козицький та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В новорічну ніч окупанти запустили по Україні 90 безпілотників "Шахед". Силам ППО вдалось знищити 87 ударних БпЛА ворога.

Удар "Шахедів" по Одесі

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що вночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. В результаті цієї атаки постраждали 9 людей, одна людина загинула, троє ушпиталені.

відео дня

"У новорічну ніч російські терористи підступно атакують Одесу ударними безпілотниками. На жаль, є влучання уламків збитих дронів. В житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі", - сказав Кіпер.

Внаслідок російської атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки в Одесі. Також виникла пожежа в одній багатоповерхівці, її ліквідували рятувальники.

Атака на Львівщині

Вранці 1 січня росіяни атакували дронами Львівщину. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про пожежу в музеї Романа Шухевича, спровоковану падінням уламків безпілотників. Пожежу на місці погасили рятувальники.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича було повністю знищено в день народження Степана Бандери.

Крім цього, уламки дрону також впали на дах гуртожитку у Дублянах. Внаслідок цього виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. Обійшлося без жертв.

"Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові: в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", - прокоментував атаку Садовий.

Ворожа атака по Дніпру

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, безпілотники росіян атакували Дніпро. БпЛА влучив в одне з підприємств, там виникла пожежа. Рятувальники вже ліквідували наслідки цієї атаки.

"5 шахедів знищили наші захисники неба. У Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах. Втім, не обійшлося без влучань", - зазначив Лисак.

Крім того, безпілотник окупантів пошкодив лінію електропередач. Через це тимчасово без світла залишились 1500 родин у П'ятихатській громаді Кам'янського району. Наразі фахівці відновили електропостачання

У Нікопольській громаді окупанти завдали артилерійського удару і випустили понад десяток снарядів. Внаслідок острілу пошкодження зазнала гімназія та 13 приватних будинків. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Ворожі атаки безпілотниками

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня Харків опинився під атакою російських ударних дронів. У центрі міста були влучання.

Також відомо, що в цю ніч ворожі дрони-камікадзе атакували практично всю територію України, спочатку на лінії фронту, а потім по глибині території. Голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, Наталія Гуменюк зазначила, що протиповітряна оборона в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях працювала сім годин.

Як раніше повідомляв Главред, РФ може атакувати Україну ракетами. Окупанти вивели три ракетоносії у Чорне море на бойове чергування, тому окупанти зможуть запустити одразу 24 ракети "Калібр" по території України.

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