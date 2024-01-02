Вночі Київ був атакований дронами, спалахнули пожежі

У столиці прогриміли вибухи. У Деснянському районі горів уламок БПЛА на відкритій місцевості.

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Вночі РФ атакувала Україну дронами / Колаж: Главред, фото: t.me/kpszsu, ДСНС

У ніч на 2 січня в Києві була оголошена повітряна тривога, пов'язана з атакою ворожих БПЛА. Сили ППО знищили 35 російських дронів.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів про наслідки атаки.

За його словами, в Деснянському районі столиці було загоряння на території житлової забудови. Ймовірні пошкодження та наявність постраждалих уточнюється.

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Також зафіксовано падіння уламків ворожого БПЛА і в Голосіївському районі столиці.

"Станом на 04:00 у столиці внаслідок атаки ворожих БПЛА немає критичних руйнувань. Зафіксовано падіння кількох останків дронів на відкритій місцевості. Інформація про постраждалих не надходила", - повідомив Попко.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 2 січня 2024 року окупанти атакували 35 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда - Крим та району Приморсько-Ахтарськ - рф.

Всі ворожі ударні БПЛА знищені силами і засобами Повітряних Сил і сил оборони України.

Знищено 35 ударних дронів / t.me/kpszsu

Нагадаємо, в ніч на 1 січня російські війська запустили кілька груп дронів-камікадзе "Шахед" з південного напрямку. Під ударом ворожих безпілотників виявилися Одеса, Львів і Дніпро.

Як повідомляв Главред, близько шостої ранку 2 січня в Україні оголошена повітряна тривога у низці областей - окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря.

"Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього в повітрі знаходяться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", - повідомили у Повітряних силах.

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