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РФ запустила по Україні крилаті ракети, оголошена тривога: що відомо

Анна Ярославська
2 января 2024, 06:16
Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку і закликали не ігнорувати тривогу та пройти в укриття.
Ту-95МС, повітряна тривога
В Україні оголошена повітряна тривога / Колаж: Главред, фото: overclockers.ru,t.me/alarmukraine

Вранці 2 січня в Україні оголошена повітряна тривога у низці областей - окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря.

"Попередньо, проведені пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспію", - повідомляють Сили оборони Півдня України.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошено тривогу.

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"Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього в повітрі знаходяться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", - йдеться у повідомленні.

Станом на 6:01, карта повітряних тривог по областях виглядає так:

Актуальна карта тривог
Актуальна карта тривог / t.me/alarmukraine

Атака дронів вночі 31 грудня

У ніч на 31 грудня окупанти атакували дронами-камікадзе практично всю територію України. Протиповітряна оборона в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях працювала сім годин.

За даними Повітряних сил, окупанти запустили 49 безпілотників Shahed-136/131 з трьох напрямків. Було знищено 21 "Шахед".

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що РФ змінила акцент атаки. Більшість ударних дронів було направлено на прифронтову територію, а не вглиб України. З близької відстані "Шахеди" збивати складніше.

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