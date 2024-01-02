РФ запустила по Україні крилаті ракети, оголошена тривога: що відомо

Вранці 2 січня в Україні оголошена повітряна тривога у низці областей - окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря.
"Попередньо, проведені пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспію", - повідомляють Сили оборони Півдня України.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошено тривогу.
"Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього в повітрі знаходяться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", - йдеться у повідомленні.
Станом на 6:01, карта повітряних тривог по областях виглядає так:
Атака дронів вночі 31 грудня
У ніч на 31 грудня окупанти атакували дронами-камікадзе практично всю територію України. Протиповітряна оборона в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях працювала сім годин.
За даними Повітряних сил, окупанти запустили 49 безпілотників Shahed-136/131 з трьох напрямків. Було знищено 21 "Шахед".
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що РФ змінила акцент атаки. Більшість ударних дронів було направлено на прифронтову територію, а не вглиб України. З близької відстані "Шахеди" збивати складніше.
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