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Окупанти били по Києву балістичними ракетами "Іскандер" - Ігнат

Дмитро Відоменко
29 травня 2023, 12:35 оновлено 29 травня, 12:54
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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що 29 травня Росія завдала удару по Києву балістичними ракетами - попередньо, "Іскандерами".
Гнат, ракета
Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ракетний удар по столиці / ПС ЗСУ, Telegram-канал в. Кличко

У понеділок, 29 травня російські окупанти завдали удару по Києву балістичними ракетами - попередньо, моделі "Іскандер". Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

"Попередньо, це були "Іскандери": ракети летіли по балістичній траєкторії. [...] Вони є різних модифікацій. "Іскандер-М" - це балістична ракета, а є "Іскандер-К" - це крилата ракета. Який вид озброєння був застосований - дамо дані пізніше, - сказав офіцер.

Уламки ракети в Оболонському районі
Уламки ракети в Оболонському районі Києва / Фото t.me/vitaliy_klitschko

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією "Конструкторське бюро машинобудування" в місті Коломна Московської області, передає Вікіпедія.

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Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Атаки російських окупантів на Київ з 28 на 29 травня

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

Внаслідок нічної атаки окупантів стався вибух у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, в результаті падіння уламків пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає. У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ворог випустив по Україні до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспійського моря.

З північного і південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Всього російські окупанти застосували 35 ударних дронів. Всього сили ППО знищили 67 повітряних цілей.

Ближче до полудня понеділка, 29 травня, атака російських окупантів продовжилася - у Києві прогриміли потужні вибухи. За даними Telegram-каналів, за три хвилини пролунало 12 вибухів.

Моніторингові канали писали про рух ракет у бік української столиці. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

Пізніше мер Кличко повідомив, що екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці.

У КДВА повідомили попередню інформацію про ракетну атаку на столицю.

"В результаті роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється. А також в Оболонському районі - на проїжджу частину. Всі екстрені служби працюють на місцях. Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється", - писали чиновники.

У КДВА уточнили, що в Подільському районі столиці в результаті падіння уламків сталося загоряння на даху двоповерхової будівлі. Пожежу локалізували.

Також лунали вибухи в Деснянському районі -влада повідомила, що відпрацювала система ППО.

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