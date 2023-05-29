Нічна атака РФ на Україну: сили ППО збили 67 повітряних цілей

Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря.

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РФ атакувала Україну крилатими ракетами і дронами Шахед / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

У ніч на понеділок, 29 травня, російські окупанти атакували військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Всього сили ППО знищили 67 повітряних цілей.

Як повідомив у Telegram Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря.

З північного і південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Всього російські окупанти застосували 35 ударних дронів.

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Протиповітряна оборона працювала в зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: "Центр", "Схід", "Південь" і "Захід".

Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101 / Х-555;

29 ударних БпЛА Shahed-136/131;

1 розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Сили ППО знищили 67 повітряних цілей / Фото : t.me/CinCAFU

Атака на Київ 29 травня

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

"Атака на столицю була комбінованою, за різними напрямками. Всього силами і засобами нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Удари по Києву не допущені", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Внаслідок нічної атаки окупантів стався вибух у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає. У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

Крім того, минулої ночі окупанти атакували Одесу дронами. Є влучання в портову інфраструктуру.

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