Вночі в Києві лунали вибухи: РФ атакувала столицю дронами і ракетами

Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків у Подільському районі пробило дах житлового будинку, обійшлося без жертв.

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РФ актаовала Київ ракетами Х-101/555 і дронами Shahed / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, армія.Inform

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

Як повідомили у Telegram Київської міської військової адміністрації, окупанти всіма силами намагаються вразити ключові для себе цілі й одночасно виснажити ресурси ППО України.

"Також цими постійними нападами противник прагне тримати в глибокій психологічній напрузі цивільне населення", - йдеться у повідомленні.

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Минулої ночі РФ знову застосувала дрони-камікадзе Shahed. Практично одночасно з атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555.

"Атака на столицю була комбінованою, за різними напрямками. Всього силами і засобами нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Удари по Києву не допущені", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, що внаслідок нічної атаки окупантів:

стався вибух у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, в результаті падіння уламків пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає;

у Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

"Ще одна складна ніч для столиці. Але завдяки професійності наших захисників, внаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося руйнувань інфраструктурних та інших об'єктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих і загиблих", - написав Кличко.

Пізніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря.

З північного і південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Всього російські окупанти застосували 35 ударних дронів.

Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101 / Х-555;

29 ударних БпЛА Shahed-136/131;

1 розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Сили ППО знищили 67 повітряних цілей / Фото: t.me/CinCAFU

Атаки РФ на Київ

У ніч на 28 травня в Києві також гриміли вибухи - російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе. У повітряному просторі Києва було збито понад 40 дронів. Ця повітряна атака стала чотирнадцятою за рахунком з початку травня. В результаті падіння уламків є жертви і руйнування в місті.

Як повідомили в Київській міській адміністрації, це була наймасовіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю.

Під ранок п'ятниці, 26 травня, по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетну атаку російських окупантів. У Києві та Дніпрі прогриміли вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.

У ніч на 25 травня російські окупанти в 12-й раз з початку місяця атакували столицю України з повітря. Вони намагалися вдарити по Києву дронами-каміказде типу Shahed, але сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі. Повітряна тривога тривала понад три години.

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