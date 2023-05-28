Загроза ударів окупантів: експерт назвав ймовірні терміни ракетних атак РФ

За місяць РФ може виробити таку кількість ракет, яка потрібна на один залп, каже Євген Дикий.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-udarov-okkupantov-ekspert-nazval-veroyatnye-sroki-raketnyh-atak-rf-10473688.html Посилання скопійоване

Євген Дикий розповів про небезпеку нових атак РФ / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com/

Країна-окупант РФ ще не втратила потенціал ракетних ударів по мирних українських містах, заявив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"У росіян ще є певний запас ракет, на цей рік їм його ще вистачить. Але чим далі, тим більше ракети стають дефіцитними", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Разом з тим експерт звернув увагу на те, що в умовах санкцій різко знизилися можливості оборонпрому РФ в плані виробництва крилатих ракет.

"Кинджали" зараз або не виробляються взагалі, або виробляються в кількості одна-дві одиниці на місяць. З "Калібрами" та іншими крилатими ракетами справи йдуть дещо краще, але знову-таки мова йде про десяток-два на місяць", — зазначив він.

Аналітик говорить про те, що фактично росіяни за місяць здатні виробити таку кількість ракет, яка потрібна на один залп.

"А запасів вже менше критично прийнятної межі. Поки Росія компенсує це іранською допомогою: "мопедів" багато, і Іран, схоже, готовий поставляти їх далі. Ну що ж,"мопеди" будуть летіти – ми їх будемо збивати", — додав Дикий.

У ніч на 28 травня в Києві гриміли вибухи - російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе.

Атака здійснювалася в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала більше 5 годин.

В результаті падіння уламків є жертви і руйнування в різних районах Києва.

Нагадаємо, Дикий не виключив, що в ході контрнаступу ЗСУ можуть просто обійти територією РФ лінію оборони, яку росіяни збудували від Сватового до Кремінної.

Водночас він вважає, що завадити реалізації цього сценарію може позиція західних союзників.

Інші новини: