У ЗСУ попередили про нові повітряні удари РФ: чим і коли можуть бити окупанти

РФ намагається використовувати хвилеподібні атаки для визначення позицій ППО, пояснила Наталія Гуменюк.

https://glavred.net/ukraine/v-vsu-predupredili-o-novyh-vozdushnyh-udarah-rf-chem-i-kogda-mogut-bit-okkupanty-10473364.html Посилання скопійоване

Наталія Гуменюк прокоментувала новий ракетний удар РФ / Фото pixabay, скріншот, Міноборони РФ

Нову повітряну атаку російських окупантів по Україні прокоментувала представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Ворог намагався розосередити увагу протиповітряної оборони і атакувати за різними напрямками, розповіла вона в ефірі інформаційного телемарафону.

"Цього разу на південному напрямку, вже навчений роботою ППО, ворог вишукував знову нові маршрути для баражуючих снарядів і заводив їх через тимчасово окуповану територію Херсонщини, потім деокупованою Херсонщиною і потім вже над Миколаївською областю шахеди таки були знищені силами ППО. Це те, що стосується зони нашої відповідальності", — сказала Гуменюк.

відео дня

За її словами, армія РФ продовжує атаки авіацією на прифронтовій території. Правобережжя потерпає від КАБ, бо загарбники використовують тактичну авіацію на відстані, яка для ППО поки недосяжна. Намагаються атакувати різними силами озброєння для того, що результативно працюючі системи ППО не могли працювати в такому режимі.

"Вони намагаються використовувати хвилеподібні атаки саме для того, щоб побачити, звідки був захист і куди вдарити потім", – додала Гуменюк.

Представниця ОК "Південь" припустила, що РФ буде і далі бити балістикою в тому числі. Така тактика допомагає переконатися, де і з якою потужністю, і в яких регіонах працює протиповітряна оборона.

"Саме тому ми і домагалися, щоб ні в якому разі не сповіщали про роботу ППО і не повідомляли у візуальному контексті про неї. Це наш захист, і треба усвідомлювати, що він важливіший, ніж яскраве відео чи фото", — додала Гуменюк.

Ракетний удар РФ по Дніпру

Як повідомлялося, у п'ятницю вранці окупанти завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. Раніше було відомо про одного загиблого і 23 поранених.

Вибух прогримів близько 10:30. В одному з районів міста після вибуху видно задимлення.

За даними каналу, на місці виникла сильна пожежа, туди попрямували карети швидкої допомоги. За словами дніпрян, перед вибухом вони бачили і чули проліт ракети.

Глава Дніпроптрівської ОВА Сергій Лисак пізніше повідомив, що окупанти потрапили по медзакладу.

Ракетний удар по Дніпру прокоментував президент України Володимир Зеленський. За його словами, на даний момент відомо про загиблих і поранених.

Відзначимо, що під ранок п'ятниці, 26 травня, по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетної атаки російських окупантів. У Києві та Дніпрі прогриміли вибухи.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, удар по Києву став вже тринадцятим з початку травня. Сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі.

Більше новин: