Окупанти 72-ї бригади ЗС РФ, які втекли з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок від ЗСУ - ISW

72-га окрема мотострілецька бригада була розгромлена Силами оборони України в Харківській та Миколаївській областях.

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​72-а бригада ЗС РФ втекла з-під Бахмута / Колаж: Главред, фото: скріншот відео t.me/ab3army

72-га окрема мотострілецька бригада РФ, частини якої були розгромлені під Бахмутом українськими захисниками з 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, раніше вже двічі зазнавала нищівних поразок у Харківській та Херсонській областях. Про це йдеться в свіжому звіті Інституту вивчення війни.

"72-га окрема мотострілецька бригада РФ сама по собі є символом багатьох проблем, з якими постійно стикаються російські військові", - йдеться у повідомленні.

7 серпня 2022 року аналітики ISW повідомляли, що 72-а окрема мотострілецька бригада формується в Оренбурзькій області РФ у складі 3-го армійського корпусу – нового формування, яке в основному складається з добровольчих батальйонів.

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У вересні 2022 року ЗМІ повідомляли, що 3-й армійський корпус РФ розгорнувся в Харківській області, а також що український контрнаступ на Харківщині значною мірою знищив складові частини корпусу. Серед них, ймовірно, була і 72-а окрема мотострілецька бригада.

У ISW також нагадали, що українські медіа припускали, що після українського контрнаступу на Харківщині вцілілі елементи 72-ї окремої мотострілецької бригади, ймовірно, були передислоковані в Миколаївську область, де зазнали втрат під час Південного контрнаступу України в жовтні 2022 року.

ISW не може підтвердити, де саме зараз знаходяться підрозділи бригади. В Інституті також не можуть підтвердити, куди передислокувалася 72-а бригада після відходу російських військ із західного берега Дніпра. Однак, зазначили аналітики, дуже ймовірно, що елементи 72-ї бригади, які нещодавно були передислоковані в район Бахмута, не діють там у повному складі.

"Залучення російським військовим командуванням на Бахмутському напрямку елементів формування, яке зазнало двох поразок поспіль, разом з уже виснаженими елементами "Вагнера", ймовірно, надає українським військам можливості, які вони можуть використовувати при обмежених контратаках", – наголошується в звіті.

Ситуація в Бахмуті

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у середу, 9 травня, поставив ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну. Він погрожував розповісти про реальну ситуацію на фронті, якщо не буде вирішено питання з боєприпасами. Пригожин встановив для диктатора і дедлайн - час закінчення параду на Красній площі.

Після призначеного часу Пригожин опублікував відео, в якому заявив, що Міноборони РФ так і не надало угрупованню найманців обіцяні боєприпаси. Ватажок ПВК розповів про втечу з фронту підрозділу Міноборони і 72-ї бригади.

У третій штурмовій бригаді підтвердили, що 72-га бригада Збройних сил РФ зазнала розгромних втрат і втекла зі своїх позицій на Бахмутському напрямку. Як повідомив Андрій Білецький — командир тактичної групи "Азов", що входить до складу 3-ї ОМБр — наступальні дії ЗСУ вели в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 м. Вся ця територія була повністю звільнена від російських.

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