Пригожин у Бахмуті потрапив у цугцванг, залишилося чекати фіналу - Подоляк

Ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин у Бахмуті потрапив практично в безвихідне становище, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Пригожину доведеться зачекати, дока ПВК Вагнера визнають терористичним угрупуванням - Пригожин / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Керівник бойовиків Вагнера Євген Пригожин потрапив у максимально невигідне становище в Бахмуті Донецької області. Йти вперед не можна, оскільки знищать ЗСУ, назад повернутися теж неможливо, оскільки удар по його силам завдадуть вже загороджувальні загони Міноборони окупантів Росії. Залишається чекати фіналу. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що Пригожин потрапив у складну ситуацію. Бойовики Вагнера не можуть піти вперед, оскільки сили оборони їх знищать. Однак і назад повернутися у них не вийде, тому що позаду стоять загороджувальні загони Міноборони РФ, з яким у Пригожина конфлікт.

На думку чиновника, в обстановці Пригожину залишається тільки чекати фіналу.

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"Ідеальний" цугцванг Пригожина". Йти вперед не можна: знищать ЗСУ. Повернутися назад не можна: знищать загороджувальні загони Міноборони Росії (через конфлікт з Міноборони). Стояти на місці - просто знищать. Боєприпасів не дають. Що залишається? Бути офіційно визнаним терористичним угрупуванням. І чекати фіналу...",- підкреслив Михайло Подоляк.

Конфлікт Пригожина з Міноборони РФ

Ватажок бойовиків Вагнера Євген Пригожин днями пішов на відкритий конфлікт з Міністерством оборони російських окупантів.

Він прямо і нецензурно висловився на адресу глави Міноборони Сергія Шоййгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Пригожин заявив, що вагнерівцям катастрофічно не вистачає боєприпасів і вимагав від відомства вирішити це питання.

Пізніше Пригожин оголосив, що бойовики Вагнера у зв'язку з дефіцитом боєприпасів залишать Бахмут до 10 травня і передадуть захоплені позиції регулярним російським окупантам.

Однак наразі Україна не зафіксувала, щоб бойовики Пригожина виходили з Бахмута.

Журналіст Євген Кисельов припустив, що у Пригожина є в Росії президентські амбіції. Втім, на його думку, жодним політичним шляхом Пригожин прийти до влади не зможе. Керівництво в країні-агресорі РФ може змінитися лише в разі військового перевороту.

Дивіться відео, в якому Кисельов дав оцінку шансам Пригожина на президентське крісло

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