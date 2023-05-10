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Окупанти жваво втекли з-під Бахмута: у ЗСУ розповіли про розгром двох рот і бригадної розвідки РФ

Анна Ярославська
10 травня 2023, 08:38 оновлено 10 травня, 08:45
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Наступальні дії ЗСУ вели в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 м. Вся ця територія була повністю звільнена від російських окупаційних військ.
​72-а бригада Збройних сил РФ втекла зі своїх позицій ​
​72-а бригада Збройних сил РФ втекла зі своїх позицій / Колаж: Главред, фото: t.me/DeepStateUA, t.me/ab3army

72-а бригада Збройних сил РФ зазнала розгромних втрат і під натиском 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ втекла зі своїх позицій на Бахмутському напрямку. Про це 9 травня повідомив лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Але, як уточнив Андрій Білецький - командир тактичної групи "Азов", що входить до складу 3-ї ОМБр — площа звільненої території навіть більша, ніж говорив "кухар" Путіна.

За словами Білецького, в результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації.

"Фактично повністю знищені 6 і 8 роти даної бригади, розбита бригадна розвідка. Знищено значну кількість бойових броньованих машин, захоплено значну кількість полонених", - розповів Білецький в Telegram.

відео дня

Інформацію про те, що у росіян там були ББМ, підтвердили і в проекті DeepState.

"З нашого боку атаку підтримував танк, а у ворога була в достатній кількості техніка, хоча їм це не допомогло", – йдеться у повідомленні DeepState в Telegram.

Карта DeepState
Карта DeepState / фото: t.me/DeepStateUA

За словами Білецького, 3-й штурмовий загін ППК "Вагнер" зазнав великих втрат.

Також він повідомив, що наступальні дії ЗСУ вели в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 м. Вся ця територія була повністю звільнена від російських окупаційних військ. Пригожин же вчора говорив, що територіальні втрати росіян – це смуга шириною 2 км і 500 метрів углиб.

В Telegram-каналі Третьої штурмової бригади також підтвердили, що повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади з-під Бахмута і "500 трупів" росіян, що залишилися там, відповідає дійсності.

Окупанти втекли зі своїх позицій
Окупанти втекли зі своїх позицій / Фото: скріншот t.me/ab3army

"За дві доби атакуючих дій на південно-західних околицях міста, штурмовики 3-ї ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанти, ще 87 — на півдорозі до згаданих раніше (ліквідація триває, дані уточнюються). Серед них є і "вагнерівці". Також станом на сьогоднішній день маємо 5 полонених росіян", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ знищили кілька складів БК ворога, міномети і не один БМП.

"Кадри - вражаючі. Більше відео - згодом на каналі", - додали в 3-й ОШБр.

Дивіться відео про те, як російські окупанти втекли зі своїх позицій під натиском ЗСУ:

Скріншот

Пригожин розповів про реальну ситуацію на фронті

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у середу, 9 травня, поставив ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну. Він погрожував розповісти про реальну ситуацію на фронті, якщо не буде вирішено питання з боєприпасами. Пригожин встановив для диктатора і дедлайн - час закінчення параду на Красній площі.

Після призначеного часу Пригожин опублікував відео, в якому заявив, що Міноборони РФ так і не надало угрупованню найманців обіцяні боєприпаси. Ватажок ПВК розповів про втечу з фронту підрозділу Міноборони і 72-ї бригади.

Пізніше Пригожин жорстко накинувся на російського диктатора нібито через снарядний "голод" у "вагнерівців".

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