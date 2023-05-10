УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ контрнаступають: українські військові під Бахмутом відбили 2 кілометри - Сирський

Ангеліна Підвисоцька
10 травня 2023, 19:59 оновлено 10 травня, 20:24
253
Українські військові виснажили "вагнерівців" та змусили російських окупантів тікати.
Александр Сырский, ВСУ
ЗСУ відтіснили окупантів на 2 кілометра / Колаж: Головред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, t.me/osirskiy

Українські військові пішли у наступ на Бахмутському напрямку. ЗСУ відкинули ворога на 2 кілометра. Про це у своєму Telegram-каналі заявив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський.

"Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі, проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів", - написав Сирський.

Він заявив, що українські військові виснажили підготовлених "вагнерівців", а їм на заміну прийшли менше підготовлені окупанти з російських підрозділів. Згодом вони ганебно почали втікати з поля бою.

відео дня

"Наші сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває", - додав Сирський.

Пригожин розповів про реальну ситуацію на фронті

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у середу, 9 травня, поставив ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну. Він погрожував розповісти про реальну ситуацію на фронті, якщо не буде вирішено питання з боєприпасами. Пригожин встановив для диктатора і дедлайн - час закінчення параду на Красній площі.

Після призначеного часу Пригожин опублікував відео, в якому заявив, що Міноборони РФ так і не надало угрупованню найманців обіцяні боєприпаси. Ватажок ПВК розповів про втечу з фронту підрозділу Міноборони і 72-ї бригади.

Пізніше Пригожин жорстко накинувся на російського диктатора нібито через снарядний "голод" у "вагнерівців".

Командир тактичної групи "Азов" Андрій Білецький заявив, що 72-га бригада Збройних сил РФ зазнала розгромних втрат. ЗСУ знищили 6 та 8 роти бригади та розбили бригадну розвідку.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут вторгнення Росії Олександр Сырский
Реклама

Головне за день

ЗСУ контрнаступають: українські військові під Бахмутом відбили 2 кілометри - Сирський

ЗСУ контрнаступають: українські військові під Бахмутом відбили 2 кілометри - Сирський

19:59 Україна
Синоптик назвала нову дату потепління: жарища повертається

Синоптик назвала нову дату потепління: жарища повертається

18:59 Синоптик
Пригожин збрехав: з-під Бахмута тікали не окупанти 72-ї бригади РФ - майор ЗСУ

Пригожин збрехав: з-під Бахмута тікали не окупанти 72-ї бригади РФ - майор ЗСУ

17:46 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:19

Чому прилипають та розвалюються котлети: помилки, яких варто уникати

20:08

628 гривень за кілограм: в Україні злетіли ціни на молочку

19:59

ЗСУ контрнаступають: українські військові під Бахмутом відбили 2 кілометри - Сирський

19:38

Складна оптична ілюзія: лише люди з високим рівнем IQ впораються з головоломкою за 10 секунд

19:36

Оксана Білозір подає до суду на блогера, який розповів про її розлучення

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:20

Є у мене до Пригожина хороша пропозиція: бери свою банду і йди до українцівПогляд

19:07

Можна не відносити назад у магазин: як розтягнути взуття в домашніх умовах

19:03

Чоловік прикріпив камеру до валізи перед завантаженням в літак: його відео "розриває" TikTok

18:59

Синоптик назвала нову дату потепління: жарища повертаєтьсяВідео

Реклама
18:58

"Диво-зброя" Путіна: у Мережі показали кадри з уламками збитої ракети КинджалВідео

18:45

Повернення Олега Винника та нові прогнози Буданова: що покаже Вечірній Квартал у нових випусках

18:40

Найуспішніші знаки зодіаку: 3 людини, які завжди досягають своїх цілей

18:09

"Що хочу, то ворочу!": у РФ закотили істерику через сміливість ПугачовоїВідео

18:01

Росія заявила про "ліквідацію військового командування України": Міноборони спростувалоВідео

17:46

Пригожин збрехав: з-під Бахмута тікали не окупанти 72-ї бригади РФ - майор ЗСУ

17:28

Пригожин, Герасимов і Шойгу з'ясовують, хто стане винуватим, коли піде Путін - ГУРВідео

17:23

ЗСУ отримали 110 автомобілів від Favbet Foundation

17:11

4 знаки зодіаку чекає незвичайний успіх влітку 2023: потужні перемоги і фінансовий прибутокВідео

17:11

Врятували пельмені: українець дивом вижив після "прильоту" російської ракети

16:54

Які каші можна не варити, а залити окропом: три популярних крупи

Реклама
16:28

"Медведєв повинен пити менше горілки": Кулеба відповів на погрози "ліквідувати" ЗеленськогоВідео

16:22

Дивовижна оптична ілюзія: лише генії знайдуть захованого чоловіка за 15 секунд

16:16

Російський безвіз для Грузії та відновлення авіасполучення - це провокація - президентка

16:14

У Польщі офіційно перейменували Калінінград: у Кремлі вибухнули істерикою

16:09

Кіркоров в Леопарді щосили використовує нове пришите філеВідео

16:01

Навіть Лукашенко: лідери країн СНД принизили Путіна прямо на параді - Денисенко

15:53

Вона сказала "Так!": Слава Камінська втретє виходить заміж

15:48

Навіщо вішати підкову вдома: як правильно дотримуватися повір’я, щоб привабити щастя

15:37

"Справжня, зворушлива, щира": Кароль побалувала фанатів фотосесією без косметикиВідео

15:27

Халва в домашніх умовах: кілька головних секретів приготування

15:25

Пригожин у Бахмуті потрапив у цугцванг, залишилося чекати фіналу - ПодолякВідео

15:21

"Вони жодного дня не були на фронті": Путіна на параді оточили фейковими ветеранами війни - росЗМІВідео

15:16

Чутки підтвердилися: Горняк вперше розповіла, коли саме розлучилася з Остапчуком

15:15

Що можна зробити зі старим смартфоном: 4 неймовірно корисні ідеї

14:58

Чи можна пити каву з молоком і навіщо це робити: приголомшливі відомості про напій

14:45

За кілька хвилин до початку параду в Москві на аеродромі "Балтімор" збили ракету

14:19

Що потрібно принести в будинок 11 травня, щоб моментально зникли неприємності: прикмети і заборониВідео

14:10

"Цей контрнаступ може бути не останнім": Кулеба розповів про плани України у разі провалу операції

14:00

Українці атакували "путіністку" Бузову в ШвейцаріїВідео

13:57

$100 тисяч за "порішать вопрос": опубліковано скандальне відео з екс-розвідником ЧервінськимВідео

Реклама
13:57

Бійці ЗСУ розбили окупантів Росії під Бахмутом: ворог втік і зазнав великих втратВідео

13:17

Залужний пропустить зустріч військового комітету НАТО: що сталося

13:13

Гороскоп на завтра 11 травня 2023: Рибам - багато запрошень, Левам - погані покупки

13:08

Чому потрібно мити підлогу червоною ганчіркою: древня мудрість, яка здивує

13:02

Вступ України до НАТО: Боррель заявив, що питання не на порядку денному ЗаходуВідео

12:59

Наталія Валевська після розлучення зустріла нове коханняВідео

12:39

"Путін дуже радий": у Мережі розповіли про важку хворобу ЛукашенкаВідео

12:36

200 тисяч на ремонт житла: для українців у "Дії" запустили послугу єВідновленняВідео

12:23

Зірка "Уенсдей" Дженна Ортега зіграє в новому фільмі Тіма Бертона

12:16

Шикарна шевелюра буде без салонних процедур: як наносити маску і бальзам для волосся

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волосся
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти