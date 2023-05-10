ЗСУ контрнаступають: українські військові під Бахмутом відбили 2 кілометри - Сирський

Українські військові пішли у наступ на Бахмутському напрямку. ЗСУ відкинули ворога на 2 кілометра. Про це у своєму Telegram-каналі заявив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський.
"Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі, проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів", - написав Сирський.
Він заявив, що українські військові виснажили підготовлених "вагнерівців", а їм на заміну прийшли менше підготовлені окупанти з російських підрозділів. Згодом вони ганебно почали втікати з поля бою.
"Наші сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває", - додав Сирський.
Пригожин розповів про реальну ситуацію на фронті
Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у середу, 9 травня, поставив ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну. Він погрожував розповісти про реальну ситуацію на фронті, якщо не буде вирішено питання з боєприпасами. Пригожин встановив для диктатора і дедлайн - час закінчення параду на Красній площі.
Після призначеного часу Пригожин опублікував відео, в якому заявив, що Міноборони РФ так і не надало угрупованню найманців обіцяні боєприпаси. Ватажок ПВК розповів про втечу з фронту підрозділу Міноборони і 72-ї бригади.
Пізніше Пригожин жорстко накинувся на російського диктатора нібито через снарядний "голод" у "вагнерівців".
Командир тактичної групи "Азов" Андрій Білецький заявив, що 72-га бригада Збройних сил РФ зазнала розгромних втрат. ЗСУ знищили 6 та 8 роти бригади та розбили бригадну розвідку.
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