Охопити українські позиції з двох флангів: де окупанти задумали підступну пастку

Створення плацдарму на річці Оскіл дозволить російським військам охопити українські позиції на східному березі річки як з півночі, так і з півдня.

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Окупанти РФ хочуть вийти до річки Оскіл на сході України / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Російські окупанти, скорше за все, активізують зусилля, аби вийти до річки Оскіл на сході України. Свій план ворог намагається виконати від початку року, однак поки що агресори поки не можуть похвалитися значними успіхами у досягненні мети. Про це йдеться у новому аналітичному матеріалі американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, вихід на східний берег Осколу дозволить російським силам легко створити оборонний фронт уздовж річки та звільнити сили для перекидання на інші напрямки, тому він є оперативно важливою ціллю для Путіна.

Останніми тижнями росіяни досягли успіху в створенні невеликого тактичного виступу навколо Піщаного. Вони наразі концентруються на спробах просунутися у напрямку Колісниківки та Кругляківки. Російські агресори просувалися вздовж яру на схід від Піщаного та в полях на південь і північ від населеного пункту, але просування у полях безпосередньо на схід від Колісниківки та Кругляківки у них "пробуксовувало".

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Як висновок, в планах командування Західного угруповання військ є великий механізований штурм з метою швидко просунутися через ці поля і закріпитися у згаданих населених пунктах, створити більш міцний плацдарм на Осколі.

Окрім цього, російські війська, ймовірно, зосереджуються на створенні плацдарму безпосередньо на річці Оскіл, оскільки це дозволить російським військам охопити українські позиції на східному березі річки як з півночі, так і з півдня, створюючи вужчий український виступ між Куп’янськом-Вузловим і Глушківкою та ширший український виступ на південь від Кругляківки, оскільки річка Оскіл виконує роль бар'єру.

Однак важливим моментом є те, що бажане захоплення Росією Колісниківки та Кругляківки не гарантує, що російські сили зможуть швидше зменшити потенційний український виступ між Куп’янськом-Вузловим і Глушківкою, а також збільшити темп просування на південь від Кругляківки.

"Російські війська не продемонстрували здатності пришвидшити темп свого просування вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна протягом останніх місяців, і російські війська також не змогли досягти навіть незначних успіхів на інших напрямках просування, зокрема витрачаючи тижні на входження в невеликі населені пункти, як Невське та Макіївка (обидва на північний захід від Кремінної). Російські джерела станом на 27 вересня стверджували, що українські сили активно контратакують поблизу Невського, а українські сили раніше проводили тактично успішні контратаки в районі Кремінної, що свідчить про те, що українські сили мають більше гнучкості, щоб протистояти тактичній ініціативі в цьому районі, ніж деінде на сході України", – йдеться у матеріалі.

Що відомо про Куп’янськ / Инфографика: Главред

Ще взимку 2024 року, як йдеться у матеріалі, окупанти розпочали спроби вийти на берег Осколу і відтоді не припиняли зусиль у цьому напрямку.

Наразі головна ставка російського диктатора Володимира Путіна та військового командування РФ на тому, що перемогти у війні з Україною Росія зможе, продовжуючи повзучий наступ нескінченно довго. Аналізуючи повільне просування ворога вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, можна знайти цьому підтвердження.

"ISW продовжує оцінювати, що мета Росії відтіснити українські сили від східного берега річки Оскіл є оперативно важливою ціллю, оскільки це дозволить російським силам створити легко оборонний фронт уздовж річки та звільнити бойову міць. Російське військове командування продовжує віддавати перевагу іншим наступальним операціям з оперативно значущими цілями, як видно з поточної російської наступальної операції навколо оперативно важливого міста Часів Яр", – резюмували в ISW.

Ситуація на фронті - останні новини

Як відомо, Світан спрогнозував перелом на початку жовтня. Військовий експерт висловив переконання, що на початку жовтня, ще сухою погодою, ЗСУ можуть розпочати наступальні операції на Запорізькому напрямку.

Видання Bild повідомило, що ЗСУ залучають резерви на важливому напрямку. Як повідомили в BILD, зараз українські військові намагаються обходити з флангу російські підрозділи в Курській області, змушуючи їх оборонятися одночасно на кількох напрямках.

Окрім цього, ситуація на фронті може погіршитись через те, що Китай надіслав РФ смертоносну зброю для випробувань в Україні. Пекін продовжує відігравати ключову роль у підтримці Росії під час її війни проти України, надаючи Москві зброю, пише The Times.

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