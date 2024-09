Охопити українські позиції з двох флангів: де окупанти задумали підступну пастку

Російські окупанти, скорше за все, активізують зусилля, аби вийти до річки Оскіл на сході України. Свій план ворог намагається виконати від початку року, однак поки що агресори поки не можуть похвалитися значними успіхами у досягненні мети. Про це йдеться у новому аналітичному матеріалі американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, вихід на східний берег Осколу дозволить російським силам легко створити оборонний фронт уздовж річки та звільнити сили для перекидання на інші напрямки, тому він є оперативно важливою ціллю для Путіна.

Останніми тижнями росіяни досягли успіху в створенні невеликого тактичного виступу навколо Піщаного. Вони наразі концентруються на спробах просунутися у напрямку Колісниківки та Кругляківки. Російські агресори просувалися вздовж яру на схід від Піщаного та в полях на південь і північ від населеного пункту, але просування у полях безпосередньо на схід від Колісниківки та Кругляківки у них "пробуксовувало".

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.