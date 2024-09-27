Це не Донбас: на одному з напрямків відбувається 'одна з найбільших битв війни'

Під час однієї лише битви 51 одиниця ворожої техніки йшла на позиції ЗСУ - було знищено 32.

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На Харківщиі відбулася одна з найбільших битв повномасштабної війни. / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада,72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Окупанти з Росії поставили собі за ціль за будь-яку ціну вийти до річки Оскіл на Харківщині. Саме на цій ділянці минулої доби відбулася одна з найбільших битв повномасштабної війни.

Деталями поділився заступник комбата "Ахіллес" батальйону ударних БпАК 92-ї ОШБр Олесь Маляревич у ефірі "Київ24".

Хто такий Олесь Маляревич? Олесь Маляревич - депутат Київської міської ради 8 скликання, у 2022 році під час повномасштабного вторгнення росії приєднався до складу 92 ОМБР ЗСУ, молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки. відео дня

"Очевидно, що ворогу поставили ціль будь-якою ціною за будь-які втрати досягти успіху – дійти до річки Оскіл. З нашого боку там працюють декілька бригад, в тому числі наш батальйон", – повідомив Маляревич.

За словами Маляревича, бої точаться щодня.

"І вчора ми брали участь в одній з найбільших, мабуть, битв цієї війни: там 51 одиниця техніки йшла на наші позиції, було знищено 32. Саме така велика сила рухалась на позиції нашої піхоти. І завдяки вогневому впливу вона була зупинена, і території вчора не були втрачені", – розповів заступник комбата.

Своєю чергою командир 1 штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Володимир Фокін також стверджує, що агресори для постійних штурмів "на ногах" задіюють важку, автомобільну та колісну техніку і групи від 6 до 10 осіб.

"Ситуація важка, тому що ворог оволодів повністю населеним пунктом Піщане і продовжує просуватися в бік лівого берегу річки Оскіл. І у нього це дуже непогано виходить. Фактично до берега річки йому залишається два кілометри. Сили оборони він розрізає навпіл і логістичний маршрут, до прикладу, Борова, і північніше, в сторону Куп’янська — вже цього логістичного маршруту не існує", — підкреслив військовий.

Що відомо про Куп'янськ / Инфографика: Главред

Фокін стверджує, що окупанти постійно поповнюються ресурсами та швидко відновлюють і ремонтують пошкоджену техніку.

"Ворог щотижня отримує на одну дивізію до тисячі новоприбулих бійців, які одразу переходять до штурмових дій. У ворога проблем з живою силою немає, з боєприпасами проблем немає. Кількість FPV–дронів, яку він використовує на даний момент, десь з їх боку 2 до 1. Тобто, перевага на їх боці, на жаль", — резюмував Володимир Фокін.

Бої на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, що цього тижня важливий пункт на Харківщині було деокуповано. Вовчанський агрегатний завод на Харківщині вдалось звільнити від окупантів.

Вовчанський агрегатний завод звільнили саме ГУРівці. Зазначається, що в операції були задіяні спецгрупи ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК і "Терор".

Окрім цього, ЗСУ збили наступальний потенціал окупантів на Харківщині. Як наслідок провалу ворога на Харківщині, у ЗСУ з'явилися можливості в районі важливого логістичного хабу РФ - міста Суджі.

За даними ОТУ "Харків", війська РФ відмовляються штурмувати Вовчанськ, тому в бій кидають ненавчених. Впродовж останніх тижнів неодноразово спостерігалися випадки відмов особового складу військ РФ від виконання бойових завдань, розповів Віталій Саранцев.

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