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Наступ РФ обернувся провалом: ЗСУ залучають резерви на важливому напрямку - Bild

Юрій Берендій
27 вересня 2024, 16:20
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Анонсований раніше контрнаступ військ РФ в Курській області закінчився провалом, зазначають в Bild.
ВСУ
Наступ військ РФ на важливому напрямку обернувся провалом / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

В середині серпня Володимир Путін заявив, що до 1 жовтня російська армія повинна повернути під свій контроль всю територію Курської області. Проте масштабний наступ російських військ у цьому регіоні закінчився невдачею. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Зазначається, що російський контрнаступ тривав довше, ніж очікувалося, і лише 17 вересня російські танки змогли просунутися на південь від населеного пункту Кореневе. У відповідь на це Кремль продовжив термін до середини жовтня, щоб повернути контроль над втраченими територіями.

"Однак і ця мета поки що здається ілюзорною. Українські військові не готові відступати без бою - командування ЗСУ перекидає в Курську область нові підрозділи", - йдеться у матеріалі.

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Як повідомили в BILD, зараз українські військові намагаються обходити з флангу російські підрозділи в Курській області, змушуючи їх оборонятися одночасно на кількох напрямках.

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Бої в Курській області - що відомо про операцію ЗСУ на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія перейшла до контрнаступу в Курській області, кинувши понад 35 тисяч військових на прорив української оборони, зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Ворог почав рух із чотирьох напрямків: район сіл Апанасівка-Снагість, Журавлі-Калинів, Погребки та Бірки.

За словами політичного експерта Максима Розумного, успішні дії ЗСУ в Курській області призвели до падіння довіри російського суспільства до Володимира Путіна. Хоча це ще не кінець його режиму, певні зміни вже помітні в його рейтингах та суспільних настроях у РФ.

На думку Андрія Коваленка, керівника Центру протидії дезінформації, ЗСУ, ймовірно, провели ефективну операцію в цьому регіоні.

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