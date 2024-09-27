УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Контрнаступ на одному з напрямків: Світан спрогнозував перелом на початку жовтня

Даяна Швець
27 вересня 2024, 15:53
99
Військовий експерт висловив переконання, що на початку жовтня, ще сухою погодою, ЗСУ можуть розпочати наступальні операції на Запорізькому напрямку.
Контрнаступ на одному з напрямків: Світан спрогнозував перелом на початку жовтня
Росіяни знають, що йде нова підготовка, вважає Світан / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот из видео

Як відомо, президент США Джо Байден оголосив про виділення майже 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу для України. Такий хід наших союзників може сприяти серйозним змінам на фронті, вважає полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

В інтерв'ю для "Фабрики новин" військовий експерт висловив переконання, що на початку жовтня, ще сухою погодою, ЗСУ можуть розпочати наступальні операції на Запорізькому напрямку.

відео дня

Однак, на жаль, росіяни "мають чуйку", що йде підготовка, саме тому окупанти активізувалися на цій ділянці фронту. Світан переконаний, що агресори однозначно готуються до протидії чи контратак, підкреслив Світан.

Противник може повторити серпневий маневр української армії, як ЗСУ діяли на Курщині. Тоді росіяни розверталися, щоб рухатися у бік Сум, а ми на контратаці випередили вороже угруповання та розпорошили його.

"Щойно окупанти побачать, що в нас йде розгортання сил і коштів за якимось напрямом, вони почнуть діяти, – сказав полковник. – Це може бути Василівка, Енергодар, Пологи, Скадовськ. На Запорізькому фронті дуже багато напрямів", - підсумував експерт.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Ситуація на фронті - останні новини

Як відомо, ЗСУ назвали напрямок, де РФ збирає "ударний кулак" і готує новий штурм. Спостерігається тенденція того, що саме на цій ділянці, на Запорізькому напрямку, найближчим часом може початися загострення.

Водночас РФ може захопити Вугледар, попри те, що це коштувало Кремлю тисяч солдатів і одиниць техніки. Тільки одну 155-ту бригаду морської піхоти ВМФ Росії, можливо, було знищено двічі.

Водночас ЗСУ атакують у Курській області та тримають позиції на сході. Сили оборони України зберігають позиції у Вугледарі та Костянтинівці, розповіли в Інституті вивчення війни.

Інші новини про війну:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область війна на Донбасі війна Росії та України Роман Світан
Реклама

Головне за день

Уся Україна "червона": РФ запустила ракети Кинджал - прогриміли перші вибухи

Уся Україна "червона": РФ запустила ракети Кинджал - прогриміли перші вибухи

17:05 Україна
Підірвали танки й БМП: розгром колони РФ із десантом під Куп'янськом потрапив на відео

Підірвали танки й БМП: розгром колони РФ із десантом під Куп'янськом потрапив на відео

16:31 Україна
Наступ РФ обернувся провалом: ЗСУ залучають резерви на важливому напрямку - Bild

Наступ РФ обернувся провалом: ЗСУ залучають резерви на важливому напрямку - Bild

16:20 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Скільки зберігається сало в холодильнику: несподівана відповідь буквально збиває з ніг 60934

Скільки зберігається сало в холодильнику: несподівана відповідь буквально збиває з ніг

Потужний вітер і дощ: в які регіони увірветься сильна негода 18692

Потужний вітер і дощ: в які регіони увірветься сильна негода

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50: Веніславський розповів деталі 14138

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50: Веніславський розповів деталі

Гороскоп Таро на жовтень 2024: Козерогам - прибуток, Водоліям - суперможливість, Рибам - удача 6945

Гороскоп Таро на жовтень 2024: Козерогам - прибуток, Водоліям - суперможливість, Рибам - удача

Останні новини

17:02

Повне витіснення ЗСУ з Курської області: експерт відповів, чи вдасться це РФ

17:00

2 суворі заборони: що не можна робити 28 вересня - прикмети

16:46

За що можна сварити собаку: кінолог дав поради, як виховати вірне цуценя

16:36

Все залежатиме від "балів": в Україні розраховуватимуть пенсії по-новому

16:31

Підірвали танки й БМП: розгром колони РФ із десантом під Куп'янськом потрапив на відеоВідео

Україну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозомУкраїну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозом
16:29

Як видалити чорний наліт в унітазі: простий, але дуже хороший спосібВідео

16:20

Наступ РФ обернувся провалом: ЗСУ залучають резерви на важливому напрямку - Bild

16:17

"Ніщо не завадить": Кадиров може вирішити "відцапати" Північний Кавказ - експерт

16:15

Євген Кот сильно захворів і назвав діагноз: що сталося

Реклама
16:14

Вже з 1 жовтня: кому нараховуватимуть субсидію на комуналку по-новому

15:53

Контрнаступ на одному з напрямків: Світан спрогнозував перелом на початку жовтня

15:52

Вплине на ситуацію на фронті у жовтні: РФ постала перед важким вибором - розвідка

15:49

Позиція Путіна ослабла, він вдався до нових погроз, бо на фронті все йде погано – Жирнов

15:35

Про це знають одиниці: як перевірити знос батареї на Android

15:29

"Бої за кожне місто": війна затягнеться на 10 років – Вучич дав сумний прогноз

15:23

Зеленський повернеться без дозволу США на удари вглиб РФ - The Times

15:11

"РФ дивиться на Україну": для чого Путін збільшив чисельність армії - РозумнийВідео

14:35

"Це буде логічно": експерт сказав, коли РФ відмовиться від планів загарбання УкраїниВідео

14:30

Потужні дощі й пронизливий вітер: які області України накриє холодна погода

14:25

"Україна не повинна чинити опір РФ": Орбан відповів на зашквар свого радника

Реклама
14:24

"Завершення війни у 2025 році": в США описали сценарій, яким чином настане мир

14:17

Чим відмити плитку від бруду, що в'ївся: хороший і дуже ефективний спосібВідео

14:00

Гороскоп на жовтень від Влада Росса: Водолію – невідворотний успіх, Терезам – чорна смугаВідео

13:48

Накликає щастя: який догляд за грошовим деревом принесе в дім добробут

13:30

Є жертва, кількість поранених зросла: нові деталі удару РФ по Кривому РогуФото

13:15

Повна відмова: у жовтні Китай може поставити крапку у серйозній співпраці з РФ

12:54

РФ збирає "ударний кулак" і готує новий штурм: у ЗСУ назвали напрямок

12:43

Полетять усі шишки: кого у жовтні чекають непередбачувані зміни у стосунках - Росс

12:25

Постачання зброї ЗСУ у 2025 році - під загрозою, союзникам не вистачає грошей - Bloomberg

12:10

Перевірений бабусин метод: що буде, якщо волосся помити яйцем

12:10

Атакує неймовірна спека та різке похолодання: погода на вихідних зміниться

11:42

Це не Донбас: на одному з напрямків відбувається "одна з найбільших битв війни"

11:42

Галкін ввів суворі заборони для росіян на своїх концертах

11:27

Ризик "ядерки" та інші катастрофи: Росс назвав найнебезпечніші дати жовтня 2024 рокуВідео

11:25

Під час перегляду відвисне щелепа: найкращі фільми про штучний інтелект

11:09

Понад 800 серверів по всій Росії "лягло": кіберфахівці ГУР провели успішну атаку

10:57

Зіркова сила Зеленського згасає, це позначиться на допомозі США Україні - NYT

10:37

РФ вдарила ракетою по поліцейському управлінню в Кривому Розі: що відомоВідео

10:35

Ядерні страшилки Путіна працюють на користь Трампа: розкрито хитрий шантаж Кремля

10:35

Помер популярний російський актор, який підтримував війну

Реклама
10:24

Чому не можна спати з котом: неочікуване пояснення експертів зі сну

10:00

З чистої сторінки: 4 знаки зодіаку, які почнуть новий розділ життя в жовтні

09:55

Дозвіл на удари по цілях у РФ: у Британії здивували несподіваним прогнозом

09:30

Чому не варто пов'язувати візит Зеленського із заявами ТрампаПогляд

09:29

У Кривому Розі пролунав вибух: ворог ударив по адмінбудівлях, під завалами - люди

09:29

Гороскоп на завтра 28 вересня: Близнюкам - дивовижний успіх, Рибам - небезпека

09:24

Ніколи не кладіть цей одяг в пральну машинку: який значок забороняє прання

08:40

Є жертви, серед постраждалих – дитина: РФ вдарила дронами по Ізмаїлу

08:39

РФ може захопити Вугледар: це коштувало Кремлю тисяч солдатів і одиниць техніки - Forbes

08:16

ЗСУ атакують у Курській області та тримають позиції на сході: в ISW розкрили деталі

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем нарождення жінціЗ днем народження сина
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти