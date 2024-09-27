Контрнаступ на одному з напрямків: Світан спрогнозував перелом на початку жовтня

Військовий експерт висловив переконання, що на початку жовтня, ще сухою погодою, ЗСУ можуть розпочати наступальні операції на Запорізькому напрямку.

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Росіяни знають, що йде нова підготовка, вважає Світан / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот из видео

Як відомо, президент США Джо Байден оголосив про виділення майже 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу для України. Такий хід наших союзників може сприяти серйозним змінам на фронті, вважає полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

В інтерв'ю для "Фабрики новин" військовий експерт висловив переконання, що на початку жовтня, ще сухою погодою, ЗСУ можуть розпочати наступальні операції на Запорізькому напрямку.

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Однак, на жаль, росіяни "мають чуйку", що йде підготовка, саме тому окупанти активізувалися на цій ділянці фронту. Світан переконаний, що агресори однозначно готуються до протидії чи контратак, підкреслив Світан.

Противник може повторити серпневий маневр української армії, як ЗСУ діяли на Курщині. Тоді росіяни розверталися, щоб рухатися у бік Сум, а ми на контратаці випередили вороже угруповання та розпорошили його.

"Щойно окупанти побачать, що в нас йде розгортання сил і коштів за якимось напрямом, вони почнуть діяти, – сказав полковник. – Це може бути Василівка, Енергодар, Пологи, Скадовськ. На Запорізькому фронті дуже багато напрямів", - підсумував експерт.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Ситуація на фронті - останні новини

Як відомо, ЗСУ назвали напрямок, де РФ збирає "ударний кулак" і готує новий штурм. Спостерігається тенденція того, що саме на цій ділянці, на Запорізькому напрямку, найближчим часом може початися загострення.

Водночас РФ може захопити Вугледар, попри те, що це коштувало Кремлю тисяч солдатів і одиниць техніки. Тільки одну 155-ту бригаду морської піхоти ВМФ Росії, можливо, було знищено двічі.

Водночас ЗСУ атакують у Курській області та тримають позиції на сході. Сили оборони України зберігають позиції у Вугледарі та Костянтинівці, розповіли в Інституті вивчення війни.

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