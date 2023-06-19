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ЗСУ можуть призупинити контрнаступальні операції: в ISW назвали причину

Анна Ярославська
19 червня 2023, 08:17 оновлено 19 червня, 08:29
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Оперативні паузи є звичайним явищем великих наступальних операцій та не говорять про завершення великого контрнаступу України.
ЗСУ, війна, українські військові
ЗСУ домоглися обмежених територіальних успіхів / фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Сили оборони України 18 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту і домоглися обмежених територіальних успіхів. Однак контрнаступ ЗСУ може бути тимчасово призупинено, щоб була можливість переглянути тактику для майбутніх операцій. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що оперативні паузи є звичайним явищем великих наступальних операцій та не говорять про завершення великого контрнаступу України, який ще навіть не почався.

Аналітики ISW звернули увагу на кадри з геолокацією, які вказують, що українські сили просунулися в межах 30 км на південь від Кремінної.

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Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що за останні два тижні ЗСУ також просунулися більш ніж на кілометр на північ від Авдіївки на лінії фронту в Донецькій області.

Тим часом навіть російські джерела стверджували, що українські війська вели контрнаступальні операції південніше, південно-західніше і південно-східніше Великої Новосілки на адміністративному кордоні між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей, де домоглися локальних успіхів.

В цілому, ЗСУ продовжували контрнаступальні операції в західній частині Запорізької області. Кадри з геолокацією показують, що вони увійшли в західну частину населеного пункту П'ятихатки (41 км на південний схід від облцентру) і на південний захід від Оріхового.

"Українські сили можуть тимчасово призупинити контрнаступальні операції, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій", – припустили аналітики ISW.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України почали контрнаступальні дії на фронті. Однак швидких результатів на передовій чекати не варто - для звільнення всіх захоплених російськими окупантами міст може знадобиться "багато місяців". Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.

Тим часом Сили оборони звільнили низку населених пунктів. 12 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за тиждень в ході проведення наступальної операції в Донецькому й Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, площа території, взятої під контроль, склала 90 кв. км. Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

Ексрадник глави Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України здійснили прорив російського фронту на тактичну глибину на одному з напрямків. Але місце головного удару досі не визначено.

18 червня начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що ЗСУ продовжують першу фазу своєї наступальної операції, а саме - проведення розвідки з метою пошуку слабких місць в обороні РФ.

"Очевидно, що ініціатива зараз в руках Збройних сил України, а це означає, що вони вибирають час, місце і засоби, якими вони будуть атакувати підрозділи противника", – підкреслив естонський воєначальник.

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