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На Україну чекають випробування, багато що в контрнаступі зведеться до виснаження - Reuters

Анна Ярославська
15 червня 2023, 08:44 оновлено 15 червня, 09:23
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Стратегія Москви, ймовірно, спрямована на максимізацію втрат українців до того, як Сили оборони зможуть досягти основної лінії російської оборони.
ВСУ
Рано говорити про успіх або провал контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

На Сили оборони України чекають важкі випробування контрнаступу. Українські війська віддалені від основної лінії оборони Росії, а значить зазнають втрати перед тим, як до неї дістануться. Але говорити про успіх або провал контрнаступу ЗСУ ще зарано. Про це пише Reuters з посиланням на військових експертів.

Видання зазначає, що Україна вже завдала низку ударів по російських окупантах, звільнивши сім населених пунктів. Обійшлося не без втрат, зокрема і в західній техніці.

"З обох сторін багато що зведеться до виснаження", - вважає старший науковий співробітник Інституту дослідження зовнішньої політики, аналітик Роб Лі.

За його словами, ризик для українських військових полягає в тому, що до того, як вони доберуться до російської оборонної лінії, вони зазнають великих втрат, і їм буде занадто важко пробити лінію оборони окупантів.

Лі додав, що стратегія Москви на півдні, імовірно, спрямована на максимізацію втрат українців до того, як Київ зможе досягти основної лінії російської оборони.

"Немає сенсу (їм) битися там на смерть або ризикувати потрапити в оточення", - сказав він.

Тим часом Бен Баррі, старший науковий співробітник відділу сухопутної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень, вважає, що в України є вибір.

"Вона не може досягти стратегічної несподіванки, але докладе всіх зусиль, щоб досягти оперативної й тактичної несподіванки. Це включатиме камуфляж, обман, дезінформацію, які вони досить успішно використовували минулої осені", - вважає Баррі.

Reuters додає, що контрнаступ ЗСУ ускладнюється нестачею авіації України. Київ місяцями просив Захід поставити винищувачі F-16, але це питання ще не вирішене.

Водночас зарано говорити про успіх або провал контрнаступу, вважає військовий аналітик Джек Уотлінг.

"Ми повинні утримуватися від передчасних заяв про успіх чи невдачу", - сказав він.

Контрнаступ України

Сили оборони України почали контрнаступальні дії на фронті. Однак швидких результатів на передовій чекати не варто - для звільнення всіх захоплених російськими окупантами міст може знадобиться "багато місяців". Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.

Тим часом сили оборони звільнили низку населених пунктів. 12 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в ході проведення наступальної операції в Донецькому й Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, площа території, взятої під контроль, склала 90 кв. км. Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

Ексрадник глави Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України здійснили прорив російського фронту на тактичну глибину на одному з напрямків. Але місце головного удару досі не визначено.

Дивіться відео, як ЗСУ звільнили Благодатне:

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