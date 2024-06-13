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Від цього не застраховані: РФ може посилити ракетні удари по Україні

Яна Ставська
13 червня 2024, 20:53
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Експерт розкрив можливий сценарій дій окупантів під час масованих атак на Україну.
Ракетний удар, вимкнення світла в Україні
Росія продовжує бити по українській енергетиці / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Окупанти можуть завдавати ударів по об'єктах, що з'єднують атомні енергоблоки. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар не виключив такий сценарій.

При цьому під час чату на Главреді він не вважає імовірним завдання ударів Росією безпосередньо по АЕС. Адже "вибити" атомні станції з енергосистеми можна іншим шляхом.

"Розум у росіян дуже своєрідний, тому що завгодно може бути. Але я не думаю, що вони завдаватимуть ударів безпосередньо по АЕС. Оскільки вибити АЕС з енергосистеми можна в інший спосіб, власне, раніше це і робилося ворогом, коли завдавалися удари по відповідних підстанціях, які з'єднують енергоблок АЕС з енергосистемою", - сказав Гончар.

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Експерт додав, що в такому разі, якщо підстанція пошкоджується, зникає навантаження, і енергоблок аварійно зупиняється.

"Від цього сценарію ми не застраховані", - підкреслив Гончар.

Також Гончар зазначив, що "ядерний" шантаж Путіна працює на західну аудиторію, хоча у РФ, імовірно, немає намірів застосовувати ТЯЗ під час війни з Україною.

Удари Росії по Україні - що слід знати

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергооб'єктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку об'єктів, через що в "Укренерго" були змушені запровадити аварійні відключення.

Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, обіймаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі - спочатку очолював енергетичні програми та київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а 2009 року заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор журналу "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор і редактор низки книжок і публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і в Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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