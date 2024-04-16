300 мільярдів для України: в ПАРЄ прийняли рішення щодо заморожених активів РФ

Народний депутат Євгенія Кравчук зазначає, що резолюцією ПАРЄ пропонується створнення єдиного механізму відшкодування збитків внаслідок агресії РФ.

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В ПАСЄ визначили долю заморожених російських активів / Колаж Главред, фото: УНІАН

16 квітня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, що закликає вилучити заморожені російські активи та використати їх на користь України.

У прес-службі ПАРЄ заявили, що асамблея ухвалила цю резолюцію одностайно, закликаючи "передати заморожені російські державні активи до нового фонду для відбудови України".

За словами члена української делегації в ПАРЄ, народної депутатки від партії "Слуга народу" Євгенії Кравчук це означає, що заморожені російські державні активи на суму 300 мільярдів доларів США, які зараз утримуються деякими країнами, мають бути передані в міжнародний компенсаційний фонд для підтримки України. Про це вона написала у своєму Facebook.

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Резолюція передбачає наступне:

створення міжнародного компенсаційного механізму під егідою Ради Європи для повного відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам, включаючи Україну, внаслідок агресії РФ;

активну співпрацю держав у швидкій передачі наявних активів РФ до створеного міжнародного механізму компенсації, включаючи використання їх для відбудови України;

створення міжнародного трастового фонду для зберігання всіх російських державних активів;

створення неупередженого та ефективного міжнародного органу для розгляду позовів, поданих Україною та іншими постраждалими суб'єктами, а також фізичними та юридичними особами, що вимагають відшкодування збитків, завданих агресією РФ.

Кравчук зазначила, що ПАРЄ підтримала ряд важливих змін у сфері компенсацій. Зокрема ПАРЄ закликала держав-членів і тих, хто не є членами Ради Європи, приєднатися до Реєстру збитків і пропонує державам-членам включити до майбутнього міжнародного механізму компенсації наслідки, заподіяні Росією, ще до повномасштабного вторгнення, починаючи з агресії у 2014 році.

Також визнано, що російські політики, пропагандисти, олігархи та інші колаборанти війни накопичили значні статки завдяки зв'язкам з режимом Путіна.

"Для забезпечення персональної відповідальності таких осіб – їхні активи мають бути заморожені, конфісковані та спрямовані на відбудову України. Державам-членам рекомендується розробити законодавство та правові механізми для конфіскації цих активів", - додала депутатка.

Асамблея відзначила, що низка держав заморозила близько 300 мільярдів доларів російських державних активів. ПАРЄ зазначила, що ці держави повинні співпрацювати і передати їх міжнародному компенсаційному механізму.

"Важливо, що такі кроки є абсолютно легітимними. Згідно з міжнародним правом, держави мають право вживати контрзаходи проти держави, яка серйозно порушила міжнародне право. Настав час для Ради Європи перейти від санкцій до контрзаходів проти російського агресора", - підкреслила депутатка.

Конфісковані активи РФ Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.

Конфіскація російських активів - відбудова України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на третьому році повномасштабного вторгнення Росії британські політики так і не змогли реалізувати ідеї щодо конфіскації російських активів на користь України через відсутність достатніх підстав для таких дій. За даними Politico, експерти з санкцій та політичні аналітики вважають, що Велика Британія, можливо, ніколи не перейде до конфіскації російських грошей, оскільки політично це може бути неефективним.

Президент України Володимир Зеленський висловив сумнів у готовності західних партнерів передати Україні конфісковані російські активи.

Найбільш ймовірно, доходи від заморожених активів Росії в країнах ЄС не будуть використані на фінансування озброєнь для України, а замість цього спрямуються на бюджет або на відновлення. Зміни в розгляді питання про використання цих заморожених $300 мільярдів російських активів очікуються після саміту Великої сімки, заявив радник глави Офісу президента України Владислав Власюк.

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