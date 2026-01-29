Рус
Одна область України може залишитися без газу: людей закликали підготуватися

Марія Николишин
29 січня 2026, 23:11
463
Наразі залучено всі сили для недопущення виникнення надзвичайної ситуації.
Проблеми з постачанням газу / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

  • На Закарпатті люди можуть залишитись без газу
  • Це може статись через підйом рівня води в Тисі
  • Там розгортатимуть додаткові Пункти незламності

На Закарпатті майже 5 800 людей у 17 населених пунктах можуть залишитись без газу. Це може відбутись внаслідок танення снігу та підйому рівня води в Тисі. Про це заявили в Закарпатській обласній держадміністрації.

"Через різке танення снігу та підйом рівня води в Тисі поблизу с. Гетиня Берегівського району паводок підмив опору газопроводу. Конструкція суттєво нахилена, що ставить під загрозу стабільне газопостачання для майже 5 800 абонентів у 17 населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про населені пункти: Гетиня, Сасово, Дяково, Петрово, Бобове, Чепа, Чорнотисово, Дюла, Холмовець, Дівичне, Затисівка, Велика Паладь, Заболоття, Братово, Оклі, Оклі Гедь, Клинове.

Зазначається, що залучено всі сили та засоби для недопущення виникнення надзвичайної ситуації. Зараз профільні служби займаються влаштуванням насипу через Тису, щоб спецтехніка мала змогу дістатися до опори. Водночас фахівці працюють над кількома інженерними рішеннями.

"Населені пункти, що опинилися під загрозою, матимуть безперебійне енергоживлення: графіки відключень для них на період робіт застосовуватися не будуть. Аби мережа витримала пікові навантаження, обленерго збільшує кількість аварійних бригад", - додали в обладміністрації.

Крім того, місцевих жителів закликали підготуватися до альтернативного пічного опалення та використання скрапленого газу для побутових потреб. Місцева влада та ДСНС займаються розгортанням додаткових Пунктів незламності та обігріву.

Чи можлива критична ситуація із газом в Україні

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко говорив, що прогнозувати можливі перебої з газопостачанням в Україні в умовах війни зараз неможливо, проте навіть негативний сценарій не буде критичним.

За його словами, ситуація з газом безпосередньо залежить від дій ворога, на які українська сторона вплинути не може.

"Теоретично може виникнути ситуація, що газу дійсно не буде. Але я не став би називати це фатальним сценарієм", - сказав він.

Удари РФ по газовій інфраструктурі - що відомо

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська 17 січня завдали удару по підприємству "Нафтогазу". Було атаковано обладнання, яке забезпечує видобуток газу.

9 січня у селищі Рудно Львівської громади після ракетної атаки РФ спрацювала автоматична система безпеки газопостачання, внаслідок чого подачу газу тимчасово припинили для частини споживачів.

Експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар говорив, що російські окупаційні війська будуть намагатись завдавати ударів не лише безпосередньо по об'єктах електроенергетики, а й по всьому "енергетичному сектору", який включає в себе також газову та паливну галузі.

Про персону: Олександр Сергієнко

Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія.

Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права.

Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

