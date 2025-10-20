Рус
Хабарів на $1,6 млн: розкрито масштаби схем з ухилянтами на Закарпатті

Юрій Берендій
20 жовтня 2025, 14:44
На Закарпатті правоохоронці викрили масштабну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон — за 9 місяців встановлено понад 270 причетних осіб.
Стало відомо, скільки ухилянтів піймали на Закарпатті з початку року / Колаж: Главред, фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, ДПСУ

На Закарпатті викрили понад 270 осіб, які організовували незаконний перетин державного кордону впродовж 9 місяців. Серед них — як організатори, так і їхні спільники.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, до суду передали 174 обвинувальні акти, а 395 осіб затримали під час спроб втекти з України. Загальна сума хабарів, на які розраховували організатори, перевищує 1,6 мільйона доларів.

"Загалом упродовж 2025 року судами області вже винесено 18 вироків щодо 20 осіб за організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку, значна частина справ ще слухається в судах", — йдеться в повідомленні.

Серед останніх рішень — вирок щодо 23-річного мешканця села Грушово Тячівського району. Разом зі спільником він планував переправити двох чоловіків до Угорщини. За це просив від 3500 до 5000 доларів. Його затримали прикордонники біля села Велика Бакта. Його визнали винним і призначили 6 років ув’язнення.

Також на Берегівщині 26-річного чоловіка засудили на 5 років. Попри наявну судимість за крадіжку, він спробував організувати переправлення двох громадян з Кіровоградської та Запорізької областей до Угорщини. Його затримали неподалік від кордону. Його ув’язнили й заборонили обіймати державні посади.

Ще один вирок винесено 33-річній жінці з села Костилівка на Рахівщині. Вона зі спільниками організовувала перевезення чотирьох громадян Афганістану до Угорщини. Жінка орендувала автомобілі, координувала маршрутом і супроводжувала перевезення майже до кордону. Фігурантку засуджено до 5 років позбавлення волі з обмеженням займати певні посади.

На Ужгородщині з початку року засудили 3 осіб за незаконне переправлення через держкордон військовозобов’язаних. Серед них — мешканець Чопа — засуджений до 7 років ув’язнення за спробу переправити до Словаччини військовозобов’язаного за 6500 доларів. Інший засуджений – уродженець Скадовська, який організовував переправлення двох чоловіків до Угорщини через Тису. Ще одного фігуранта засудили на 7 років за подібну схему.

"Прокуратура послідовно реагує на кожен випадок організації незаконного переправлення, доводячи справи до обвинувальних вироків", — йдеться в повідомленні.

Виїзд чоловіків за кордон

Як писав Главред, Кабмін пропонує посилити покарання за незаконний перетин кордону. Законопроєкт №13673 подали до Верховної Ради. Відповідно до якого, спроба незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску або з підробленими документами каратиметься штрафом від 51 тисячі до 170 тисяч гривень або позбавленням волі до 3 років.

За статистикою прикордонників, українські чоловіки почали масово перетинати польський кордон. У період з 28 серпня по 19 вересня 2025 року близько 40 тисяч молодих чоловіків віком від 18 до 22 років намагалися в'їхати до Польщі. Ще понад 13 тисяч намагалися виїхати з Польщі. Втім, прикордонники не надали інформацію про те, скільком чоловікам у цій віковій категорії відмовили в перетині кордону.

Нагадаємо, 26 серпня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно виїжджати за кордон і повертатися в Україну під час воєнного стану. Відомо, що безперешкодно кордон можуть перетинати й ті, хто з різних причин перебуває за кордоном.

Про джерело: Офіс Генерального прокурора

Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

