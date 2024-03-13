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"Найбільший удар для Путіна": експерт назвав головну причину обстрілів Одеси

Юрій Берендій
13 березня 2024, 16:14
Військовий експерт зазначив, що діяльність українського зернового коридору без Росії стала великим ударом по образу російського диктатора Володимира Путіна.
'Найбільший удар для Путіна': експерт назвав головну причину обстрілів Одеси
Експерт назвав головну причину обстрілів Одеси / Колаж Главред, фото: УНІАН

Активізація ракетно-дронових ударів РФ по Одесі пов'язана із роботою українського зернового коридору. Порівняно із 2022 роком пропускна спроможність порту Одеських портів значно збільшилась. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

За його словами, обсяг вантажів, які експортують через Одеські порти теж набагато зросла після того, як Україна змогла викинути росіян із зернової угоди власними силами.

"Вони розуміють, що Одеса - це наші основні морські ворота, і саме вони дозволяють нам проводити найбільший обсяг експорту товарів. Звичайно, росіяни намагаються закрити нам ці ворота, тому що це буде однозначним ударом по економіці України", - зазначає експерт.

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Він додав, що в РФ розуміють, що функціонування цього транспортного коридору є символом україснкьої самостійності. Сьогодні весь світ бачить, що без Росії можна забезпечувати безпеку таких коридорів та ефективніше здійснювати бізнес, а Росія не зможе загрожувати ні суднам, ні безпеці цього транспортного шляху.

"Тому це ляпас у бік Росії, адже це репутаційне знищення і найбільший удар по образу страшного всемогутнього Путіна. Україна демонструє, що він - звичайний диктатор, якого можна і треба бити. Головне для нас - мати достатню кількість зброї, якою ми знаємо як прогнати і з Чорного моря, і безпосередньо з Криму", - резюмував військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

Хто такий Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Удари по Одесі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін "втратив зв'язок з реальністю", коли намагався вбити президента України та іншого європейського лідера - прем'єр-міністра Греції.

Під час ракетного удару, який був здійснений російськими окупантами, ракета пролетіла за 300-400 метрів від місця перебування Зеленського та Міцотакіса, які перебували в порту Одеси 6 березня.

Крім цього, 2 березня російські окупанти здійснили атаку дронами по Одесі, під удар потрапив багатоповерховий будинок, в результаті чого загинула ціла родина українських військових. Олег та Тетяна Кравець, а також їхні діти.

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війна в Україні Одеса
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