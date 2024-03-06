Потужний вибух: РФ обстріляла Одесу під час візиту Зеленського - ЗМІ

За попередніми даними ракетний удар по Одесі відбувся з території тимчасово окупованого Криму.

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В Одесі пролунав потужний вибух / Колаж Главред, фото: УНІАН

В Одесі пролунав вибух у середу, 6 березня. В області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє "Суспільне".

"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 10:41, після чого відразу було чути звук вибуху.

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Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в районах, де оголошена тривога.

У свою чергу голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав людей перебувати в укриттях.

"Одеса, негайно в укриття!" - написав він.

У той же час український телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" вказує на те, що удар відбувся із застосуванням ракети із КНДР або Іскандер-М.

"Пуск був із Джанкойського району, інформація уточнюється. Щодо наслідків інформація буде пізніше", - йдеться у повідомленні Телеграм-каналу.

Також, ЗМІ зазначають, що в момент ракетного удару по Одесі в місті перебував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, який приїхав на переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

"Кіріакос Міцотакіс прибув до України сьогодні на кілька годин і, згідно з тією ж інформацією, яка наразі не підтверджена урядом, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським в Одесі. Пізніше прем'єр-міністр вирушить до Бухареста.", - зазначають грецькі ЗМІ.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Удари по Одесі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 2 березня російські окупанти дронами атакували Одесу. Внаслідок обстрілу відбулось руйнування 18 квартир у дев'ятиповерховому житловому будинку.

Після атаки на багатоповерхівку у Одесі президент України Володимир Зеленський зазначив, що кожна російська втрата на фронті є відповіддю на агресію Росії. Він закликав міжнародне співтовариство реагувати на кожен прояв російської агресії.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що протиповітряна оборона України не завжди може перехопити всі ворожі безпілотники і ракети під час атак на Одесу.

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