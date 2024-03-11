Зеленський жорстко 'проїхався' по Путіну після замаху в Одесі

Зеленський обізвав Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський прокоментував спробу замаху на його життя в Одесі. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін "пішов з реального світу", коли спробував вбити президента країни та іншого європейського лідера - прем'єр-міністра Греції. Про це повідомляє BFMTV.

Зеленський назвав Путіна "хворим" і додав, що метою диктатора є "знищення всього живого в Україні".

"Чи збирався він стріляти в мене? Сьогодні це не головне (...) Коли ви завдаєте удару крилатою ракетою за кількасот метрів від європейського лідера, я думаю, ви маєте бути справді хворі... Його мета - знищення будь-якими засобами України і всього живого на Україні", - наголосив він. відео дня

Удар Росії по Одесі під час візиту Зеленського

Окупаційні війська РФ у середу, 6 березня, завдали удару по Одесі, коли в місті перебували президент Володимир Зеленський і грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс. Передбачалося, що ворог завдав ударів ракетами Іскандер або Онікс.

Удар окупантів Росії по Одесі не пов'язаний із візитом Зеленського, вважає представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, ворог бив по одній із будівель припортової інфраструктури.

У США відреагували на потужний удар РФ по Одесі - зокрема, представник Держдепу Метью Міллер сказав, що це черговий доказ потреби України у протиповітряній обороні.

Замахи РФ на Володимира Зеленського Володимир Зеленський розповів, що Росія не полишає спроб прибрати його від уряду навіть через два роки війни. Спецслужби України, за словами президента, попередили щонайменше 5-6 спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення. "Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - розповідав Зеленський. Водночас, за даними Independent, від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим. Зокрема, бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили розвідники і спецпризначенці, які відповідають за охорону глави держави.

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