Зеленський - про атаку РФ на Одесу під час його візиту: ракета вдарила за 300-400 метрів

Країна-окупант Росія завдала ракетного удару по Одесі з території окупованого Криму, сирена не встигла спрацювати, сказав Володимир Зеленський.

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Ми з Міцотакісом були в порту, у Росії немає поваги до лідерів інших країн - Зеленський / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс 6 березня були в порту Одеси, коли російські окупанти завдали ракетного удару. Ракета пройшла за 300-400 метрів від місця перебування лідерів держав.

В інтерв'ю Cinque minuti Зеленський розповів деталі інциденту. За його словами, Росія вдарила з Криму. Сирена спрацювати не встигла.

"Ми були з прем'єр-міністром Греції, у нього був офіційний візит до Одеси. Ми були в порту. Так, за декілька сотень, 300-400 метрів був удар балістичної ракети. Ракета дуже швидко "прийшла", - сказав українські гарант. відео дня

За його словами, Москва вкотре показала, що в неї немає поваги до осіб з інших держав.

"Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому разі - це, якщо чесно, щось неймовірне, коли в нас прем'єр-міністр іншої країни, я вже не кажу про себе. Я кажу просто про повагу до лідерів інших держав, людей з інших держав. Від Росії і від Путіна її просто немає", - наголосив Володимир Зеленський.

Удар Росії по Одесі під час візиту Зеленського

Окупаційні війська РФ у середу, 6 березня, завдали удару по Одесі, коли в місті перебували президент Володимир Зеленський і грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс. Передбачалося, що ворог завдав ударів ракетами Іскандер або Онікс.

Удар окупантів Росії по Одесі не пов'язаний із візитом Зеленського, вважає представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, ворог бив по одній із будівель припортової інфраструктури.

У США відреагували на потужний удар РФ по Одесі - зокрема, представник Держдепу Метью Міллер сказав, що це черговий доказ потреби України у протиповітряній обороні.

Замахи РФ на Володимира Зеленського Володимир Зеленський розповів, що Росія не полишає спроб прибрати його від уряду навіть через два роки війни. Спецслужби України, за словами президента, попередили щонайменше 5-6 спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення. "Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - розповідав Зеленський. Водночас, за даними Independent, від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим. Зокрема, бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили розвідники і спецпризначенці, які відповідають за охорону глави держави.

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