УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Зеленський - про атаку РФ на Одесу під час його візиту: ракета вдарила за 300-400 метрів

Андрій Ганчук
8 березня 2024, 16:33оновлено 8 березня, 17:52
Країна-окупант Росія завдала ракетного удару по Одесі з території окупованого Криму, сирена не встигла спрацювати, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, Іскандер
Ми з Міцотакісом були в порту, у Росії немає поваги до лідерів інших країн - Зеленський / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс 6 березня були в порту Одеси, коли російські окупанти завдали ракетного удару. Ракета пройшла за 300-400 метрів від місця перебування лідерів держав.

В інтерв'ю Cinque minuti Зеленський розповів деталі інциденту. За його словами, Росія вдарила з Криму. Сирена спрацювати не встигла.

"Ми були з прем'єр-міністром Греції, у нього був офіційний візит до Одеси. Ми були в порту. Так, за декілька сотень, 300-400 метрів був удар балістичної ракети. Ракета дуже швидко "прийшла", - сказав українські гарант.

відео дня

За його словами, Москва вкотре показала, що в неї немає поваги до осіб з інших держав.

"Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому разі - це, якщо чесно, щось неймовірне, коли в нас прем'єр-міністр іншої країни, я вже не кажу про себе. Я кажу просто про повагу до лідерів інших держав, людей з інших держав. Від Росії і від Путіна її просто немає", - наголосив Володимир Зеленський.

Удар Росії по Одесі під час візиту Зеленського

Окупаційні війська РФ у середу, 6 березня, завдали удару по Одесі, коли в місті перебували президент Володимир Зеленський і грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс. Передбачалося, що ворог завдав ударів ракетами Іскандер або Онікс.

Удар окупантів Росії по Одесі не пов'язаний із візитом Зеленського, вважає представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, ворог бив по одній із будівель припортової інфраструктури.

У США відреагували на потужний удар РФ по Одесі - зокрема, представник Держдепу Метью Міллер сказав, що це черговий доказ потреби України у протиповітряній обороні.

Замахи РФ на Володимира Зеленського

Володимир Зеленський розповів, що Росія не полишає спроб прибрати його від уряду навіть через два роки війни. Спецслужби України, за словами президента, попередили щонайменше 5-6 спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення.

"Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - розповідав Зеленський.

Водночас, за даними Independent, від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим.

Зокрема, бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили розвідники і спецпризначенці, які відповідають за охорону глави держави.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Зеленський новини Одеси новини Греції війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Третій день поспіль у Сумах гримлять вибухи: РФ скидає авіабомби

Третій день поспіль у Сумах гримлять вибухи: РФ скидає авіабомби

17:50 Україна
Зеленський назвав дві ключові "цілі" Путіна в Україні

Зеленський назвав дві ключові "цілі" Путіна в Україні

17:49 Політика
В Україну увірвалася майже 7-бальна магнітна буря: вируватиме майже тиждень

В Україну увірвалася майже 7-бальна магнітна буря: вируватиме майже тиждень

17:27 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

РФ пішла на штурм стратегічного міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на сході 3721

РФ пішла на штурм стратегічного міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на сході

Бушуватиме 6 днів: Україну накрила нова і дуже сильна магнітна буря 2897

Бушуватиме 6 днів: Україну накрила нова і дуже сильна магнітна буря

Колону знищили вщент: потужний удар десантників ЗСУ на сході потрапив на відео 2035

Колону знищили вщент: потужний удар десантників ЗСУ на сході потрапив на відео

Чудово проведемо час : Путін покликав скривджену коханку в Сочі та відхрестився від Кабаєвої 1839

"Чудово проведемо час": Путін покликав скривджену коханку в Сочі та відхрестився від Кабаєвої

Останні новини

18:17

"Я також ризикую": Зеленський назвав кількість спроб Путіна його вбити

17:53

"Тому що люблять": Зеленський зворушив заявою про своїх дітей і дружину

17:50

Третій день поспіль у Сумах гримлять вибухи: РФ скидає авіабомби

17:49

Зеленський назвав дві ключові "цілі" Путіна в Україні

17:27

В Україну увірвалася майже 7-бальна магнітна буря: вируватиме майже тиждень

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:27

Росія штурмує стратегічне місто: в ЗСУ розкрили можливості ворога

17:22

Що потрібно, щоб загартувати характер: як це зробити

17:13

У РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зламали штурм РФ на сході – Forbes

17:03

За що соромно та як реагує на хейт зірка "Папіка" та "Якщо чесно" Дар'я Петрожицька

Реклама
16:55

Як українці дивилися телеканали, серіали та новини у лютому: аналітика від Київстар ТБ новости компании

16:33

Зеленський - про атаку РФ на Одесу під час його візиту: ракета вдарила за 300-400 метрів

16:24

Можна видихнути: в Україні падає в ціні популярний овоч

16:22

Що приховує принц Вільм про стан Міддлтон: загроза для Чарльза

16:20

"На руку Путіну": Зеленський назвав серйозні ризики замороження війни для України

15:55

Що потрібно зробити 9 березня, щоб не накликати біду: важливі прикмети та заборони

15:54

Удари на 150 кілометрів: ЗСУ почали далекобійне полювання на літаки РФ

15:42

Дочка путіністки Єгорової розплакалася, розповідаючи про рідних в окупації на Херсонщині

15:26

Кльова дівчина: Галкін показав щасливу Пугачову в шортиках

15:25

Українські активісти-антикорупціонери винні, що Захід не дає Україні зброю – СупрунВідео

15:21

Ракети Taurus і війська ФРН в Україні: у Берліні зробили заяву

Реклама
15:16

Коли День матері в Україні 2024: дата та історія свята

15:05

Потрібно мати "зір орла", щоб знайти 2 загублені предмети: складна оптична ілюзія

15:05

Ви - інші: Андрієнко розповів, як розчарована в РФ Заворотнюк ридала в нього на плечіВідео

14:38

"Бій століття": Ф'юрі зробив гучну заяву перед великою "бійкою" з Усиком

14:33

Таємні стосунки, скандал із кліпом у церкві та розрив: усе про роман Жадана і СоловійВідео

14:26

Наталія Холоденко досьє

14:23

Співзасновниця банку "Конкорд" закликала Зеленського захистити бізнес від Гетманцева

14:22

Молодик 10 березня: життя 3 знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову

14:19

"Чудово проведемо час": Путін покликав скривджену коханку в Сочі та відхрестився від Кабаєвої

14:18

У Києві виявили черговий шахрайський call-центр, його працівники побили журналістів

13:46

Ведучий Орест Дрималовський, який служить у ЗСУ, показав свій обід на полігоні

13:45

Сотні штурмовиків "покришили" разом із технікою: у РФ великі втрати на сході

13:44

Коли можна їсти після тренування: тренерка розповіла про найбільші помилкиВідео

13:36

Усуньте накип у пральній машині за допомогою звичайного кухонного інгредієнта

13:27

"Становить загрозу": балерину позбавили литовського громадянства за "симпатії до Путіна"

13:24

Коли в Україні запрацює новий закон про мобілізацію: в Раді дали відповідь

12:57

Жителі України зобов'язані заплатити податки: за що і скільки потрібно віддати державі

12:47

"Прокляв ту країну": Андрієнко з потрохами "здав" Цекало

12:44

В Україні обмежать перекази за картками: кого торкнуться зміни

12:32

"Правильно зробили": путіністку Бузову гримнули головою прямо на сцені

Реклама
12:30

Колону знищили вщент: потужний удар десантників ЗСУ на сході потрапив на відеоВідео

12:21

Зеленський вирушить із візитом до Туреччини: що анонсували в ОП

12:09

Зірка "Довбуша" жорстко пояснив фанатам російської, чому потрібно переходити на українську

11:55

Кіркоров розповів, як путініст Михалков увірвався в його ніч кохання з Пугачовою

11:54

Тривожний прогноз: полковник ЗСУ розповів, скільки ще Росія зможе вести війну

11:51

"Це жахливо": принц Гаррі зв'язався з принцом Вільямом

11:39

Вдарить мороз -6 градусів і будуть дощі: коли погода принесе неприємний "сюрприз"

11:35

Прильоти по окупантах: на Запоріжжі підірвали склад і базу РФ разом із технікою

11:30

Церковне свято 9 березня: від чого треба утриматися в день 40 святих

11:29

В Україні зміниться мінімальна зарплата: на скільки піднімуть

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти