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Розкрито мотив удару РФ по Одесі, коли там був Зеленський із делегацією

Яна Ставська
13 березня 2024, 20:51
Захід має зробити висновки і надати Україні відповідну зброю, зазначив експерт.
Розкрито мотив удару РФ по Одесі, коли там був Зеленський із делегацією
6 березня РФ завдала удару балістичною ракетою по порту Одеси / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Росія завдала удару по Одесі 6 березня, коли там перебував президент Володимир Зеленський із делегацією грецького прем'єра, щоб продемонструвати силу всім морським державам, вважає військовий експерт, голова українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

В інтерв'ю Главреду розповів, що тут має місце шантаж і залякування.

"Саме тому і було використано важку зброю, ракету, на відміну від, наприклад, "шахедів", які минулого тижня були використані для ударів по цивільних об'єктах", - зазначив експерт.

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Кузан підкреслив, що "дуже важливо, щоб Захід відповідав Росії наданням зброї для боротьби з терористами". Якщо ж Захід не зробить такого висновку, тоді можна буде констатувати, що тактика залякування ракетним терором західних лідерів працює, додав він.

Але, зауважив Кузан, поступово все більше країн схиляються до думки, що обмеження мають бути скасовані.

Хто такий Сергій Кузан

Сергій Васильович Кузан (нар. 16 травня 1984 р., місто Прилуки, Чернігівська область) - український громадський і політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011-2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Усі подробиці обстрілу Одеси 6 березня

Сьогодні, 6 березня, в Одесі пролунали вибухи. За інформацією українських моніторингових каналів, удару було завдано комплексом "Іскандер".

Під час ракетного удару під обстрілом ледь не опинився президентський кортеж і грецька делегація.

Зазначається, що транспортна колона Зеленського була за 150 метрів від машин з іноземними гостями на чолі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Міцотакіс підтвердив, що він разом з українським президентом був у той момент в районі одеського порту.

"Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були зовсім близько. Ми не встигли піти в укриття, це дуже шокуючий досвід", - поділився грецький премʼєр.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк спростувала, що президент Володимир Зеленський, чий кортеж, за чутками ЗМІ, перебував неподалік удару, був ціллю атаки противника. За даними військових, удар було здійснено балістичною зброєю.

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