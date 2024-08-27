Дуже сильні руйнування, є загиблі та поранені: РФ вдарила по готелю в Кривому Розі

Російські окупанти вдарили по готелю балістичною ракетою. Під завалами можуть бути люди.

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Росіяни вдарили балістикою по готелю в Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Telegram

У Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Згодом стало відомо, що окупанти вдарили по місту балістикою. Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що з місця удару дуже погані новини.

"Новини погані, конкретика після відбою.Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей", - написав він. відео дня

Місцеві Telegram-канали заявили, що росіяни вдарили балістичною ракетою прямо по будівлі готелю. Там серйозні руйнування. Вже відомо, що є багато загиблих та поранених, під завалами досі можуть бути люди. Повідомляється, що там було багато цивільних.

Пізніше Вілкул зазначив, що внаслідок ракетної атаки загинула щонайменше одна жінка, ще четверо людей поранені. Під завалами можуть бути ще 5 людей.

"Рятувальна операція продовжується. Працюють усі екстрені, комунальні та медичні служби", - написав він.

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