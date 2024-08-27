Ситуація складна: росіяни захопили ще один населених пункт - DeepState

Російські окупанти просуваються на Покровському напрямку. Вони захопили ще один населений пункт. Про це повідомляє DeepState.
Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся булі Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.
"Те, що відбулося з Новогродівкою і те, що відбудеться з Селидовим повинно стати об'єктом уваги не тільки суспільства, а й відповідних органів. Досвід і відсутність покарання за Очеретине породило нову трагедію, свідками якої стає кожен з нас", - йдеться у повідомленні.відео дня
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
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