Ситуація складна: росіяни захопили ще один населених пункт - DeepState

Російські окупанти захопили селище Птиче на Покровському напрямку.

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Росіяни захопили Птиче на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, DeepState

Російські окупанти просуваються на Покровському напрямку. Вони захопили ще один населений пункт. Про це повідомляє DeepState.

Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся булі Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.

"Те, що відбулося з Новогродівкою і те, що відбудеться з Селидовим повинно стати об'єктом уваги не тільки суспільства, а й відповідних органів. Досвід і відсутність покарання за Очеретине породило нову трагедію, свідками якої стає кожен з нас", - йдеться у повідомленні. відео дня

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