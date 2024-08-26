Відступати не планують: Зеленський назвав напрямки, куди відправлять посилення

Президент зазначив, що найскладніша ситуація спостерігається на Покровському напрямку.

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Зеленський заявив про посилення позицій на фронті / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Українські військові продовжують тримати оборону на Покровському напрямку. Ситуація там одна з найскладніших. На Ставці верховного головнокомандувача було ухвалено дуже важливе рішення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що туди буде відправлено додаткові сили.

"Також не забуваємо про фронт. Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення про додаткове посилення напрямку", - сказав Зеленський. відео дня

Складна ситуація спостерігається на Времівському, Торецькому та Курахівському напрямках. Там також будуть посилені позиції наших захисників.

Що відомо про Покровськ / Инфографика: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними Інституту вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися в районі Торецька, що підтверджують геолокаційні кадри від 21 серпня, які показують рух окупантів до східних околиць міста. Війська РФ також просунулися поблизу Покровська, зокрема, до східної Карлівки та північного сходу від Миколаївки, що підтверджують кадри від 23 серпня.

Співзасновник і аналітик DeepState Роман Погорілий зазначив, що ситуація на Донецькому напрямку погіршується, зокрема через спроби росіян захопити ключову висоту біля Покровська.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Дмитро Кожубенко додав, що окупація Покровська означатиме втрату важливого логістичного маршруту для забезпечення Лимано-Бахмутського напрямку.

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