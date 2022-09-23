"Дуже багато жінок і дітей": в Ізюмі закінчили ексгумацію І підняли 436 тіл з братської могили

Поховання в Ізюмі / скріншот

23 вересня в Харківській області у звільненому місті Ізюм закінчили ексгумацію масового поховання вбитих окупантами людей.

Як повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram та перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелєєв на брифінгу в Military Media Center 23 вересня, всього підняли 436 тіл, серед яких є діти.

"Сьогодні закінчується ексгумація тіл з масового поховання в Ізюмі. Всього ексгумовано 436 тіл. більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 – сліди тортур. Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками і з вогнепальними пораненнями. У кількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали жителів Ізюма. Більшість тіл - цивільні, 21 - військові", - заявив Синєгубов.

Пантелєєв повідомив, що на момент його доповіді було піднято з землі 427 тіл загиблих. З них 202 - це тіла жінок, 189 - тіла чоловіків, 5 - дітей.

Він додав, що 11 тіл були настільки понівечені, що поліція навіть не може зараз встановити їх стать – цим будуть займатися судово-медичні експерти.

Також у братській могилі в Ізюмі виявили 21 тіло українських військовослужбовців, більшість з них мають ознаки насильницької смерті.

Точну причину загибелі кожного громадянина, за словами Пантелєєва, будуть встановлювати в результаті додаткових експертних досліджень.

Синєгубов заявив, що також будуть з'ясовані обставини загибелі кожної людини, щоб "їх рідні та близькі дізналися правду, а вбивці були покарані".

Масове поховання в Ізюмі не одне

Як каже Синєгубов, таке масове поховання не єдине в Ізюмі – вже знайшли щонайменше ще 3 таких місця в цьому районі, також є поховання і в інших звільнених містах Харківщини.

Звільнення Ізюму

Командир батальйону Свобода Петро Кузик 10 вересня зробив заяву про те, що війська Росії тікають з окупованого Ізюму у зв'язку з контрнаступом ЗСУ в Харківській області. Інший боєць Української армії Тарас Березовець говорив, що військові наблизилися до встановлення контролю над містом.

Увечері того ж дня окрема повітряно-десантна Січеславська бригада опублікувала відео, як сили оборони України зайшли в Ізюм. На в'їзді відразу спорудили український блокпост. У місті з'явилася державна символіка.

11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.

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