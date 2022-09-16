ЗСУ вибили окупантів з двох населених пунктів під Ізюмом - ISW

ЗСУ просуваються на декількох напрямках / Reuters

У Донецькій області Збройні сили України витіснили російських окупантів з населеного пункту Соснове на північному березі Сіверського Дінця і зміцнюють там позиції.

Ймовірно, російські війська також відійшли з населеного пункту Студенок (у Харківській області) на захід від Соснового, щоб уникнути оточення, йдеться у свіжому огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Посилаючись на дані російських джерел аналітики відзначають, що українські сили просуваються через річку Оскол на півночі Харківської області. Повідомляється, що ЗСУ розміщують бази та артилерійські позиції на всій території Харківської області, в тому числі розміщують артилерійські позиції в селі Гряниківка на східному березі Оскола біля траси Р79.

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Якщо розміщення українських позицій в Гряниківці підтвердиться, це буде вказувати на те, що лінія фронту росіян на схід від річки Оскол слабка і/або що позиції російських військ в цьому районі знаходяться далі на схід від річки, ніж передбачалося раніше, повідомляє Інститут.

/ understandingwar.org

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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