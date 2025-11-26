Динамо зіграє проти Омонії без ключових гравців – хто не допоможе команді

Сабо оцінив нинішній рівень Динамо і прогнозує складний матч проти кіпрської Омонії у Лізі конференцій

https://glavred.net/sport/dinamo-sygraet-protiv-omonii-bez-klyuchevyh-igrokov-kto-ne-pomozhet-komande-10719137.html Посилання скопійоване

Динамо вирушає до Ларнаки без чотирьох ключових гравців / Колаж: Главред, фото: .facebook.com/fcdynamoua/photos

Коротко:

"Динамо" зіграє проти кіпрської "Омонії" без чотирьох гравців

У чемпіонаті України команда зазнала двох поразок поспіль

"Омонія" ще не вигравала у нинішньому сезоні Ліги

Чотири основні футболісти київського "Динамо" не вийдуть на поле у матчі четвертого туру Ліги конференцій проти кіпрської "Омонії". Заявку гравців опубліковано на офіційному сайті клубу.

Попередні результати команди

У попередньому матчі єврокубка "біло-сині" розгромили боснійський "Зрінські" з рахунком 6:0. Водночас у чемпіонаті України команда зазнала двох поразок поспіль — від "Колоса" (1:2) та "ЛНЗ" (0:1), встановивши антирекорд за серією невдач.

відео дня

Кіпрська "Омонія" у нинішньому сезоні Ліги конференцій ще не вигравала: дві нічиї з "Лозанною" (1:1) та "Дрітою" (1:1) і мінімальна поразка від "Майнца" (0:1).

Кадрова ситуація Динамо перед матчем

До Ларнаки, де базуватиметься команда замість Нікосії, вирушили 22 футболісти, на яких розраховує головний тренер Олександр Шовковський. Через травми не зможуть допомогти Крістіан Біловар, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко та Володимир Бражко.

"До вже присутніх у лазареті Ярмоленка, Шапаренка та Біловара додався Бражко після гри з "Колосом". Було зроблено обстеження, яке показало, що у нього є перелом ребра. Тому найближчим часом ми на нього теж не зможемо розраховувати", — заявив Шовковський на передматчевій пресконференції.

Очікування та прогноз експерта

Колишній тренер та експерт Йожеф Сабо поділився своїми очікуваннями перед матчем "Динамо" – "Омонія".

Він відзначив, що нинішня гра киян викликає занепокоєння: "Останнім часом команда Шовковського грає геть невиразно. Років десять тому "Динамо" легко обігрувало суперників рівня ‘Омонії’, навіть дублем, але зараз рівень команди впав, і нині він нижчий за кіпрські клуби".

Водночас Сабо не втрачає надії на позитивний результат: "Мені б хотілося побачити перемогу ‘Динамо’ з рахунком 2:0. Що їм втрачати? Хай виходять і перемагають. Якщо буде самовіддача та зарядженість, буде й результат", — сказав Сабо у коментарі Українському футболу.

Футбол - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, у четвер, 20 листопада, у Цюріху відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026 у зоні УЄФА. Збірна України дізналася суперників у плей-офф, матчі якого відбудуться 26 і 31 березня 2026 року.

Нагадаємо, що Донецький Шахтар є одним із головних претендентів на потрапляння до основного етапу Ліги чемпіонів 2026/27 без проходження кваліфікації.

Крім того, український тренер Олег Федорчук висловився щодо останніх результатів Динамо та можливих змін у тренерському штабі киян. Підопічні Олександра Шовковського зазнали трьох поразок поспіль в УПЛ, що стало історичним антирекордом клубу.

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред