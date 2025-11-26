Російський телеведучий прийняв рішення помирати від раку

Микола Дроздов перестав приймати лікування проти онкології.

Микола Дроздов відмовився від лікування / Колаж Главред, фото vokrug.tv

Коротко:

Чому ведучий відмовився від лікування

Що каже його дружина

Популярний російський ведучий, 88-річний Микола Дроздов прийняв рішення відмовитися від лікування свого онкологічного захворювання.

Як повідомляють російські пропагандисти, кілька років тому у зоолога виявили рак передміхурової залози другої стадії. Він боровся з хворобою, але вважав за краще не ділитися подробицями свого стану з шанувальниками.

Микола Дроздов відмовився від лікування / Фото РБК

Дружина 88-річного Миколи Дроздова повідомила, що зараз йому набагато краще. Онкологія вийшла в ремісію, тому ведучий програми "У світі тварин" вирішив відмовитися від лікарської терапії і підтримує своє здоров'я прийомом вітамінів.

Вона також повідомила, що на її чоловіка чекає тривала реабілітація.

Про персону: Микола Дроздов Микола Дроздов - радянський і російський учений-зоолог, біогеограф, натураліст і журналіст, професор географічного факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, доктор біологічних наук.

