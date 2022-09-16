Україна після звільнення Ізюма контролює північ Донецької та Луганської областей – Кузан

Армія України б'є війська РФ на полі бою, але треба готуватися до важких боїв - експерт / Колаж ОК Південь, УНІАН

Звільнення армією України Ізюма Харківської області призвело до того, що наші війська фактично контролюють північ Донбасу. З'являються більш вигідні варіанти для наступу. Українські сили ламають російську армію і знищують її кращі підрозділи. Однак попереду очікуються важкі бої. Про це заявив директор Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що після деокупації Ізюма українська армія отримала більше можливостей для подальшого наступу на Донбасі.

"Україна створює для себе набагато кращі умови. Звільнення Ізюма призвело до контролю фактично над північчю Донецької та Луганської областей. Створюються більш вигідні передумови для битви за Донбас. Сьогодні вже чуємо такий жарт: Путін сказав, що треба виходити на адміністративні межі Донецької області до 15-го вересня – ЗСУ якраз і виконують це побажання", - зазначив Кузан.

Також він додав, що ЗСУ продовжують трощити війська РФ, однак на Україну чекають важкі бої.

"Але нам треба розуміти, що попереду на нас чекають важкі і затяжні бої. Треба до них готуватися. Однак ми поступово ламаємо російську армію і вже знищили всі її кращі підрозділи", - підкреслив Сергій Кузан.

Війна Росії проти України

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов раніше зробив заяву про те, що ЗСУ на деяких ділянках фронту вийшли на державний кордон з Росією. Контрнаступ триває. Ворожі сили тікають вглиб фронту або на територію РФ.

Глава Міноборони Олексій Резніков зазначив, що контрнаступальна операція ЗСУ у Харківській області йде краще, ніж очікувалося.

За його словами, українці доводять свою здатність бити російські війська на полі бою. Однак святкувати перемогу ще зарано, оскільки ворог може піти в контратаку.

Заступниця иіністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ у Харківській області звільнили понад 300 населених пунктів.

Операція буде продовжитися, допоки всі райони регіону не звільнять від російської окупації.

Дивіться відео Главред - Кузан заявив про перелом у війні Росії проти України

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