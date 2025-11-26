На рахунку Шиловського понад 150 робіт у кіно і серіалах.

Помер популярний російський режисер / Колаж Главред, фото Стархіт

У терористичній Росії повідомили про смерть актора та режисера Всеволода Шиловського. Кінодіячеві було 87 років.

Як повідомляє пропагандистський ресурс Стархіт, на рахунку Шиловського понад 150 робіт у кіно та серіалах. Найвідоміші - "Улюблена жінка механіка Гаврилова", "Військово-польовий роман", "Справа честі", "Природний відбір", "Трюкачі", "Сищики" та багато інших.

Помер російський актор / Фото Стархіт

Щодо причини смерті, то виявилося, що навесні після проходження обстеження, у Всеволода Шиловського виявився рак. Про це знали лише близькі, режисер театру і кіно намагався не поширюватися про недугу і до останнього продовжував працювати. "Причина смерті Всеволода Миколайовича - онкологія, лікарі її виявили у квітні. Незважаючи на це, він все одно продовжував грати вистави", - повідомив інсайдер.

