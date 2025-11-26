У РФ помер популярний радянський актор і режисер

Коротко:
- Від чого помер Всеволод Шиловський
- Яку інформацію розкрили інсайдери
У терористичній Росії повідомили про смерть актора та режисера Всеволода Шиловського. Кінодіячеві було 87 років.
Як повідомляє пропагандистський ресурс Стархіт, на рахунку Шиловського понад 150 робіт у кіно та серіалах. Найвідоміші - "Улюблена жінка механіка Гаврилова", "Військово-польовий роман", "Справа честі", "Природний відбір", "Трюкачі", "Сищики" та багато інших.
Щодо причини смерті, то виявилося, що навесні після проходження обстеження, у Всеволода Шиловського виявився рак. Про це знали лише близькі, режисер театру і кіно намагався не поширюватися про недугу і до останнього продовжував працювати. "Причина смерті Всеволода Миколайовича - онкологія, лікарі її виявили у квітні. Незважаючи на це, він все одно продовжував грати вистави", - повідомив інсайдер.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше стало відомо про те, що українська відома співачка Наталія Могилевська розповіла, чому розійшлася зі своїм цивільним чоловіком - українським підприємцем Єгором Долініним.
Напередодні Главред писав про те, що український популярний блогер і музичний критик Ваня Рассел заявив, що пропозиція співакові Melovin від українського бойового медика Петра Злоті була сценарієм.
Вас також може зацікавити:
- Помер відомий актор, який допомагав російським окупантам - деталі
- Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак
- "Нікого не впізнавала": померла мама Олени Кравець після важкої хвороби
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред