Страховий стаж під загрозою: названо головну умову для трудових книжок

Електронний формат слугує зручністю, а не обов'язковою умовою для трудових книжок.

Українцям розповіли про важливість трудової книжки

Періоди роботи до 1 січня 2004 року враховуються за колишніми правилами

Громадяни збережуть свій страховий стаж, навіть якщо не встигнуть перевести традиційну паперову трудову книжку в електронний формат.

Про це повідомили в Державній службі з питань праці Харківської області.

Законодавство уточнює, що періоди роботи до 1 січня 2004 року враховуються за колишніми правилами, і основним підтверджувальним документом залишається саме паперова трудова книжка.

Навіть після того, як весь облік перейде в електронну форму, співробітники зможуть підтверджувати свій стаж за допомогою звичної паперової книжки.

Електронний формат служить зручністю, а не обов'язковою умовою для збереження всіх років трудового досвіду.

Експерти про перехід на електронні трудові

В Україні стартує масовий перехід на електронні трудові книжки. Протягом п'яти років громадяни зможуть перенести дані з паперових записів у цифрову систему, щоб зберегти всю інформацію, необхідну для розрахунку пенсії.

Термін подання відомостей встановлено до 10 червня 2026 року. Пропуск цієї дати може призвести до того, що окремі періоди трудового стажу не будуть враховані, що здатне знизити розмір майбутньої пенсії або затримати її виплату.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Що таке Пенсійне страхування? Пенсійне страхування — вид особистого страхування на підставі відповідного договору між страховиком і дієздатним громадянином, за яким у разі настання пенсійного віку громадянин має право на одержання додаткової пенсії за рахунок сплати страхових внесків. Договір добровільного страхування додаткової пенсії укладається у письмовій формі і засвідчується страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом). Підприємства та організації за рішенням адміністрації і профспілкового комітету, якщо це передбачено колективним договором (угодою), а також колгоспи та інші кооперативні організації за рішенням загальних зборів можуть відшкодовувати працівникам за рахунок власних коштів, призначених для оплати праці, повністю або частково внески, сплачені ними за договорами добровільного страхування додаткової пенсії (ст. 9 Закону України „Про пенсійне забезпечення"), пише Вікіпедія.

