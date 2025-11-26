Рус
"Я здохла": Сєдокова влаштувала показову істерику на камеру

Олена Кюпелі
26 листопада 2025, 20:57
108
Співачка-зрадниця Сєдокова відповідає хейтерам, які її засуджують.
Яніс Тімма, Анна Сєдокова
Яніс Тімма та Анна Сєдокова були в шлюбі кілька років / колаж: Главред, фото: instagram.com/janis.timma, instagram.com/annasedokova

Коротко:

  • Від чого ридає Сєдокова
  • Що її не влаштовує

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка кілька місяців тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, показово розридалася на камеру.

Як пишуть російські пропагандисти, на тлі скандалу з бандитськими схемами з отримання спадщини покійного чоловіка, Сєдокова повідомила, що один із підписників побажав смерті їй та її дітям. Сама співачка, яка вже розважається в компанії нових чоловіків, заявила, що "кожен день проходить через біль", терпить "нападки і звинувачення" і робить так, "щоб пам'ять людини була не зачеплена, яку вона любила". Співачка зізналася, що "здохла рік тому".

відео дня
Анна Сєдокова, Яніс Тімма
Сєдокова ридає на камеру / instagram.com/annasedokova

"Сьогодні мені написав якийсь чоловік: "Щоб ти здохла і здохли твої діти". Я просто хочу сказати, що мені щодня дуже погано і я намагаюся виживати. І всі, хто пише мені "щоб ти здохла", повірте: я здохла рік тому практично. Я справді померла рік тому. Але я живу заради своїх дітей. Я дуже стараюся. Я намагаюся посміхатися, намагаюся веселитися, намагаюся робити щось, намагаюся працювати, заробляти гроші, щоб утримувати сім'ю. Ви весь час пишете: "Вона там веселиться, вона там ще щось робить". Я правда намагаюся", - заявила Сєдокова.

Анна Сєдокова
Анна Сєдокова вже щосили тусується / instagram.com/annasedokova

Напередодні Главред писав про те, Анна Сєдокова використовувала бандитські схеми, щоб роздобути майно Тімми.

Раніше також Сєдокова поділилася неприємними новинами. Вона повідомила, що вже три дні вона бореться із загостренням кропив'янки. Тіло артистки вкрилося червоними плямами, уражене навіть обличчя.

Про персону: Анна Сєдокова

Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Сєдокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Сєдокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста.

Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

