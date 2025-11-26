"Не буде шансу на виживання": названо головну небезпеку "мирного плану" США

Опиратися Україні зараз буде дуже важко, вважає Євген Дикий.

https://glavred.net/ukraine/ne-budet-shansa-na-vyzhivanie-nazvana-glavnaya-opasnost-mirnogo-plana-ssha-10719131.html Посилання скопійоване

Євген Дикий прокоментував імовірний сценарій завершення війни / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, скріншот із відео

Важливе із заяв Дикого:

В України немає опції погоджуватися на "план" Трампа

Опиратися Україні зараз буде дуже важко

Ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий прокоментував питання про нав'язування Україні невигідної угоди про припинення вогню.

"В України немає опції погоджуватися на цей "план". Адже якщо ми на це погодимося, у нас просто не буде шансу на виживання, тому що ми погодимося на те, що нас уб'ють. Поки жертва чинить опір, у неї залишається шанс на життя", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

За словами експерта, чинити опір Україні зараз буде дуже важко, однак ухвалення такого плану означатиме загибель країни.

"Незважаючи на велику кількість недоліків нашої влади, вона чинить опір, дає відсіч і не погоджується на смертний вирок Україні. І поки наша влада так діє, її потрібно підтримувати, даючи їй по руках, коли вона не права", - переконаний він.

Дикий резюмував, що в української влади є вибір: "Або вона сама очолює героїчний опір, або прийде хтось, хто його очолить".

"Мирний план" Трампа: думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що запропонований президентом США Дональдом Трампом "мирний план" є інструментом тиску на Україну і Росію, по суті, передбачаючи заморожування військового конфлікту. На його думку, для Трампа головним є припинення війни, тоді як питання на кшталт статусу російської мови, ролі російської церкви або точного проходження кордону його майже не цікавлять.

Мирний план США - новини за темою:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація "наближається до домовленості", яка дозволить завершити російську агресію проти України.

Як повідомляв Главред, офіційні особи США та України обговорювали можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін, протягом якого Україна повинна прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень і досягти мети в "розумний термін".

Читайте також:

Про персону: Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред