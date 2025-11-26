До 10 годин без електрики: новий графік вимкнення світла на 27 листопада

Графіки вимкнення світла будуть діяти протягом всієї доби для промислових та побутових споживачів.

https://glavred.net/ukraine/do-10-chasov-bez-elektrichestva-novyy-grafik-otklyucheniya-sveta-na-27-noyabrya-10719065.html Посилання скопійоване

Графік вимкнення світла на 27 листопада / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Що відомо:

РФ атакувала Україну ракетами та дронами

Під обстрілом були об'єкти енергетики

Укренерго ввело графіки відключення світла

В Україні вводять графіки вимкнення світла на 27 листопада. Ситуація в енергосистемі залишається складною. Про це зазначає Укренерго.

Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 0,5 до 2,5 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

відео дня

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - ідеться в повідомленні.

Що означають черги вимкнення світла / Інфографіка: Главред

Що буде зі світлом узимку - думка експерта

Ситуація зі світлом взимку може покращитися, адже енергетики активно працюють над відновленням об’єктів. Такий прогноз дає голова Укренерго Віталій Зайченко. Він зазначив, що графіки відключень можуть змінюватися протягом сезону.

"Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом із власниками об'єктів генерації - робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - додав Зайченко.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, відключення світла не вплинуть на суму в платіжках за електроенергію. Будь-які відключення неминуче впливають на рівень споживання електроенергії. А оскільки обсяги споживання серед населення зменшилися, то відповідно менше споживання має означати і менші рахунки.

Крім того, прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.

Також раніше стало відомо, що в столиці фіксують відключення електроенергії тривалістю 14-16 годин на добу, і така ситуація може зберігатися щонайменше до березня.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред