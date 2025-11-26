Сили ЗСУ можуть розмістити в одній із країн НАТО: несподіваний прогноз

Послаблення ролі США в безпеці Європи спонукає РФ до подальших агресій, попереджає Ігор Чаленко.

США можуть знизити свою роль у НАТО / Колаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Чаленка:

США не хочуть тягнути на собі роль військового лідера в НАТО

Послаблення ролі США в безпеці Європи спонукає РФ до агресії

Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко прокоментував заяви представників адміністрації США про можливе призначення представника Німеччини на посаду верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

"У керівництві Північноатлантичного Альянсу існує негласне правило, згідно з яким політичне керівництво здійснюють європейці, а військова складова - за американцями", - пише він у колонці на Главреді.

Експерт зазначає, що Сполучені Штати не хочуть тягнути на собі роль лідера в цьому питанні, незважаючи на те, що США мають 70% спроможності НАТО.

При цьому він попередив про те, що ослаблення ролі США в безпеці Європи спонукає Росію до подальших агресивних дій.

"Не конкретні заяви, а зменшення впливу США без оперативної компенсації. До речі, вимогою відходу до кордонів НАТО зразка 1997 року росіяни чітко окреслюють власну зону впливу. Тож, звісно, росіяни бачать можливість переділу сфер впливу, і ці кроки США можна сприймати як непряме заохочення", - вказав аналітик.

Він переконаний у тому, що проблема полягає в існуванні концептуального розриву в розумінні безпеки між європейцями й американцями, який загострився ще під час виступу віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Тоді у багатьох європейців з'явилося розуміння, що США навряд чи прийдуть на захист у момент Х, коли Європі потрібно буде захищатися від російської агресії. У цьому контексті в європейців більше надії на Україну (звісно, в межах розумного і за підтримки США). Тому що ініціатива з розміщення українських сил в одній із країн Балтії після завершення війни в Україні - це дуже серйозний показник", - зазначив голова Центру аналізу та стратегій.

Він додав, що чим більше США діятимуть автономно: "Тим більше Альянс відходитиме від системи колективної безпеки, за яку хапається Європа, і тоді НАТО залишиться як певний елемент єдиних військових стандартів. Однак НАТО ще точно не варто ховати".

Думка експертів про підготовку РФ до війни з НАТО

Росія, що діє як країна-агресор, збільшує обсяги диверсійної та розвідувальної активності на європейській території. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), Кремль здатний становити серйозну загрозу НАТО значно раніше, ніж очікують європейські лідери.

У документі зазначається, що Москва вже активно веде інформаційно-психологічну підготовку населення і збройних сил до потенційного військового зіткнення з Північноатлантичним альянсом.

Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

