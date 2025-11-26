'Не стикалися з таким з 2022 року': офіцер розкрив деталі боїв за Покровськ

Росія нарощує штурми на Покровському напрямку, задіюючи безпрецедентні сили та техніку від початку вторгнення.

Ворог зазнає рекордних втрат під Покровськом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Нацполіція

Коротко:

РФ стягує безпрецедентну кількість піхоти, техніки та дронів під Покровськом

Українські війська стримують штурми, противник не має просувань

Втрати РФ під Покровськом — найбільші з 2022 року

Українські оборонці на Покровському напрямку фіксують безпрецедентну концентрацію російських сил — такої кількості піхоти, техніки, авіації та дронів противник не застосовував з 2022 року. Про це в етері КИЇВ24 повідомив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, передає УНІАН.

Він наголосив, що для повного вирівнювання ситуації необхідні значні ресурси та додатковий особовий склад Сил оборони, адже ворог витрачає "величезні зусилля та матеріально-технічні засоби", штурмуючи українські позиції буквально щогодини.

Оборонці стримують атаки

Попри це, бригаді "Рубіж" вдається утримувати оборону: противник не має успіхів у просуванні.

"Хоча кількість піхоти та техніки разом з авіацією та дронами, яку ворог використовує така, з якою ми ще з 2022 року не стикалися", — підкреслив Черняк.

Офіцер відзначив і безпрецедентні втрати росіян на цьому напрямку: за його словами, таких масштабів ліквідованих і взятих у полон окупантів не було з початку повномасштабного вторгнення.

Черняк додав, що російські війська зазнають втрат, які жодна армія світу не змогла б собі дозволити: "Росіяни втрачають набагато більше своїх людей, ніж здобувають територій… Але ми маємо справу з Росією і якщо їм так подобається помирати, то бригада "Рубіж" їм в цьому допоможе".

За його словами, ворог нині робить акцент на спробах знищення української логістики, однак про оточення мова не йде — ситуація просто вкрай напружена.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Черняк також розповів, що російських штурмовиків українські захисники називають "воїнами-одноразками".

"З "Мавіків" їм скидають, найімовірніше, дуже сильні знеболювальні і батареї до радіостанцій, а про воду та їжу, в основному, не йдеться", — зазначив він.

Він уточнив, що у штурмових групах, які діяли на Покровському напрямку, переважають "найбільш маргінальні прошарки населення РФ"."Коли ми беремо полонених, то серед них багато з ВІЛ/СНІДом і гепатитами всіх можливих типів, відсутні зуби", — додав офіцер.

Ситуація на напрямку Мирнограда - думка експерта

Як писав Главред, ситуація в районі Мирнограда на Донеччині залишається однією з найскладніших на всій лінії фронту. Російські війська перекинули сюди значні резерви — від окремих батальйонів і полків до повноцінних бригад, фактично формуючи угруповання, співмірне з армійським.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив керівник відділення комунікацій 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Роман Писаренко, оцінюючи оперативну обстановку на напрямку.

За його словами, противник не припиняє інтенсивних штурмів, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. Водночас підрозділи 79-ї бригади утримують свої позиції, компенсуючи чисельну перевагу ворога професійністю та підготовкою.

Писаренко зазначив, що росіянам вдається просуватися лише на лічені метри в "сірій зоні", проте закріпитися на цих ділянках вони не можуть через постійний вогневий вплив українських сил.

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська не зможуть захопити Покровськ Донецької області до кінця року, однак спроби окупації міста продовжаться. Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв’ю LIGA.net. За його словами, росіяни продовжують накопичувати сили на Покровському напрямку – наразі там зосереджено понад 100 тисяч окупантів.

Крім того, ситуація на деяких ділянках фронту може стати критичною через швидке просування російських окупаційних військ. Про це заявив підполковник ЗСУ Третього армійського корпусу Максим Жорін у дописі в Telegram.

Нагадаємо, що Росія активізувала наступ у районі Гуляйполя та намагається відрізати місто з півночі та просунутися зі східного і північно-східного напрямків, зазначається у свіжому звіті ISW.

