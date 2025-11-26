Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Не стикалися з таким з 2022 року": офіцер розкрив деталі боїв за Покровськ

Руслан Іваненко
26 листопада 2025, 18:43
854
Росія нарощує штурми на Покровському напрямку, задіюючи безпрецедентні сили та техніку від початку вторгнення.
Покровск, ВСУ
Ворог зазнає рекордних втрат під Покровськом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Нацполіція

Коротко:

  • РФ стягує безпрецедентну кількість піхоти, техніки та дронів під Покровськом
  • Українські війська стримують штурми, противник не має просувань
  • Втрати РФ під Покровськом — найбільші з 2022 року

Українські оборонці на Покровському напрямку фіксують безпрецедентну концентрацію російських сил — такої кількості піхоти, техніки, авіації та дронів противник не застосовував з 2022 року. Про це в етері КИЇВ24 повідомив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, передає УНІАН.

Він наголосив, що для повного вирівнювання ситуації необхідні значні ресурси та додатковий особовий склад Сил оборони, адже ворог витрачає "величезні зусилля та матеріально-технічні засоби", штурмуючи українські позиції буквально щогодини.

відео дня

Оборонці стримують атаки

Попри це, бригаді "Рубіж" вдається утримувати оборону: противник не має успіхів у просуванні.

"Хоча кількість піхоти та техніки разом з авіацією та дронами, яку ворог використовує така, з якою ми ще з 2022 року не стикалися", — підкреслив Черняк.

Офіцер відзначив і безпрецедентні втрати росіян на цьому напрямку: за його словами, таких масштабів ліквідованих і взятих у полон окупантів не було з початку повномасштабного вторгнення.

Черняк додав, що російські війська зазнають втрат, які жодна армія світу не змогла б собі дозволити: "Росіяни втрачають набагато більше своїх людей, ніж здобувають територій… Але ми маємо справу з Росією і якщо їм так подобається помирати, то бригада "Рубіж" їм в цьому допоможе".

За його словами, ворог нині робить акцент на спробах знищення української логістики, однак про оточення мова не йде — ситуація просто вкрай напружена.

'Не стикалися з таким з 2022 року': офіцер розкрив деталі боїв за Покровськ
Покровськ / Інфографіка: Главред

Черняк також розповів, що російських штурмовиків українські захисники називають "воїнами-одноразками".

"З "Мавіків" їм скидають, найімовірніше, дуже сильні знеболювальні і батареї до радіостанцій, а про воду та їжу, в основному, не йдеться", — зазначив він.

Він уточнив, що у штурмових групах, які діяли на Покровському напрямку, переважають "найбільш маргінальні прошарки населення РФ"."Коли ми беремо полонених, то серед них багато з ВІЛ/СНІДом і гепатитами всіх можливих типів, відсутні зуби", — додав офіцер.

Ситуація на напрямку Мирнограда - думка експерта

Як писав Главред, ситуація в районі Мирнограда на Донеччині залишається однією з найскладніших на всій лінії фронту. Російські війська перекинули сюди значні резерви — від окремих батальйонів і полків до повноцінних бригад, фактично формуючи угруповання, співмірне з армійським.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив керівник відділення комунікацій 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Роман Писаренко, оцінюючи оперативну обстановку на напрямку.

За його словами, противник не припиняє інтенсивних штурмів, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. Водночас підрозділи 79-ї бригади утримують свої позиції, компенсуючи чисельну перевагу ворога професійністю та підготовкою.

Писаренко зазначив, що росіянам вдається просуватися лише на лічені метри в "сірій зоні", проте закріпитися на цих ділянках вони не можуть через постійний вогневий вплив українських сил.

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська не зможуть захопити Покровськ Донецької області до кінця року, однак спроби окупації міста продовжаться. Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв’ю LIGA.net. За його словами, росіяни продовжують накопичувати сили на Покровському напрямку – наразі там зосереджено понад 100 тисяч окупантів.

Крім того, ситуація на деяких ділянках фронту може стати критичною через швидке просування російських окупаційних військ. Про це заявив підполковник ЗСУ Третього армійського корпусу Максим Жорін у дописі в Telegram.

Нагадаємо, що Росія активізувала наступ у районі Гуляйполя та намагається відрізати місто з півночі та просунутися зі східного і північно-східного напрямків, зазначається у свіжому звіті ISW.

Читайте також:

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Покровськ новини України Фронт Бої в Донецькій області
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

21:06Війна
Ворог гатить фактично що три дні: енергосистема великого міста під загрозою

Ворог гатить фактично що три дні: енергосистема великого міста під загрозою

21:05Війна
Від морозу до +20: якою буде погода найближчим часом

Від морозу до +20: якою буде погода найближчим часом

20:43Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

Здоров'я може різко погіршиться: Україна під атакою жорсткої магнітної бурі

Здоров'я може різко погіршиться: Україна під атакою жорсткої магнітної бурі

Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло: хто та як може взяти участь у програмі

Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло: хто та як може взяти участь у програмі

Останні новини

21:06

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

21:05

Ворог гатить фактично що три дні: енергосистема великого міста під загрозою

21:01

Сили ЗСУ можуть розмістити в одній із країн НАТО: несподіваний прогноз

21:00

Чи можуть одружені бути свідками на весіллі - священник розставив крапки над "і"Відео

20:57

"Я здохла": Сєдокова влаштувала показову істерику на камеру

Трампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про "план" США і кремлівські шпаргалкиТрампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про «план» США і кремлівські шпаргалки
20:43

Від морозу до +20: якою буде погода найближчим часом

20:19

Розкрито секрет економії на опаленні: вся справа в простій хитрості з радіаторомВідео

20:13

"Постановочна сцена": розкрилася правда про заручини Melovin

19:59

Інвестиція в майбутній урожай: що потрібно зробити з горіхом до настання морозівВідео

Реклама
19:48

"Я не сумніваюсь": розкрито, хто "злив" переговори Віткоффа з помічником Путіна

19:19

Не на Водохреще: як і коли насправді Леся Українка захворіла на туберкульозВідео

19:11

Мир "в обмін" на території: Україна визначила "червоні лінії" для переговорів

19:10

"Плівки Ушакова": хто злив розмовуПогляд

18:57

"Мій чоловік з іншою жінкою": Денисенко зробила одкровення про шлюб із Федінчиком

18:57

До 10 годин без електрики: новий графік вимкнення світла на 27 листопада

18:46

Регіон у небезпеці, РФ стягує сили на Дніпропетровський напрямок - військовий

18:43

"Не стикалися з таким з 2022 року": офіцер розкрив деталі боїв за Покровськ

18:27

Переговори Зеленського з Трампом: в ОП назвали головні "чутливі питання"

18:25

"Трампу фіолетово на Україну": дипломат назвав справжню причину появи "плану миру"

18:01

Гороскоп на Різдво 2025: що чекає знаків зодіаку у святковий день

Реклама
18:00

Як зрозуміти, що сумка справді якісна і чому вона варта інвестицій новини компанії

17:41

Найнадійніше авто на вторинному ринку: механік назвав "вічну" модель

17:23

"Не може бути мови": у РФ нахабно відповіли на запитання про поступки на переговорах

17:06

"Путінські маріонетки": зірка "Сватів" жорстко пройшлася по колегах-путіністах

17:00

"Продати Україну": ЗМІ злили записи розмов Віткоффа з Кремлем, які будуть наслідкиФотоВідео

16:44

Як не ковзати на слизьких дорогах: простий лайфхак з підручними засобами

16:30

Долар різко подешевшав, а євро завмерло: з'явився новий курс валют на 27 листопада

16:29

РФ запустить крилаті ракети, скоро буде новий масований обстріл - монітори

16:27

"До весни не дотягнемо": з'явився сумний прогноз щодо завершення війни

16:18

Приватний детектив назвав найбільших зрадників: у ТОПі 5 професій

16:17

Як швидко почистити забиту раковину без агресивної хімії - найкращий метод

16:08

Маколей Калкін хоче повернутися в "Сам удома": актор розкрив сюжет продовженняВідео

15:57

Росія під масованою атакою дронів: Генштаб розкрив наслідки

15:39

Як позбутися вогкості та конденсату на вікнах: прості поради, які дійсно працюють

15:37

"Вбивство часом": експерт розкрив цинічну схему зриву тендерів в "Укргазвидобуванні"

15:28

40-річна зірка "Фабрики зірок" вагітна первістком

14:45

У Росії знайшли мертвим головного розробника "Іскандера" і "Тополя"

14:43

"Збрехала": Олена Кравець натякнула на розлучення після 23 років шлюбу

14:25

Гороскоп Таро на грудень 2025: Ракам - гроші, Левам - новий шлях, Дівам - сумніви

14:07

Українка отримала Оскар ще у 1948 році і перевернула світ моди: що про неї відомо

Реклама
14:06

Чому коні пітніють піною: вчені пояснили природний феноменВідео

13:59

Чи здивує зима погодними аномаліями: синоптики попередили українців

13:45

Чемпіонат світу з сокки: трансляція матчів збірної України: ексклюзивно на Київстар ТБ новини компанії

13:17

Чи сиплеться південь і чи є оточення - командування прямо сказало, що відбувається на фронті

13:12

Сестра Віри Брежнєвої позбавила путініста Цекало мільйонів

13:11

Навіть не потрібен ніж: шеф-кухар показав трюк, як відкрити банку з тугою кришкою

12:58

"Гнилий вчинок": Потапа і Настю Каменських викрила близька людина

12:49

Ситуація на межі: під Мирноградом тривають запеклі бої, РФ зібрала там цілу армію

12:40

Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

12:18

Не техніка і не парфуми: що українці хочуть отримати у подарунок цього року новини компанії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти