Поблизу Білого дому сталась стрілянина, є загиблі військові - що відомо

Внаслідок стрілянини поблизу Білого дому відомо про загибель двох військових Нацгвардії США, стрільця з пораненнями уже затримано, вказують ЗМІ.

Біля Білого дому сталась стрілянина, є загиблі військові / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Поблизу Білого дому сталась стрілянина

Стрільця затримано - він перебуває з пораненнями у лікарні

Двоє військових Нацгвардії від отриманих поранень - загинули

У центрі Вашингтона, неподалік Білого дому сталась стрілянина. Відомо про двох поранених військовослужбовців Національної гвардії внаслідок стрілянини. Згодом губернатор штату Західна Вірджинія повідомив про їхню смерть. Про це інформує ABC News.

Поліція метрополії повідомила, що працює на місці події на перехресті 17-ї та I вулиць.

Як зазначив представник поліції округу Колумбія, близько 14:20 за східним часом біля входу до метро Farragut West стався інцидент за участю озброєного нападника.

"Місце події забезпечено. Один підозрюваний затриманий", — повідомило Управління поліції метрополії.

На місце події, як передає Fox News, прибули карети швидкої, об’єднана оперативна група округу Колумбія та Вашингтонське управління з контролю за алкоголем, тютюном, зброєю та вибухівкою. Представник мера Мюріель Боузер повідомив, що міська влада уважно стежить за перебігом подій.

Глава Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм у соцмережі X зазначила, що відомство співпрацює з місцевими правоохоронцями для збору нових даних і закликала молитися за поранених нацгвардійців.

"Приєднуйтесь до мене в молитві за двох солдатів Національної гвардії, які щойно були поранені в Вашингтоні", – йдеться в повідомленні.

Дивіться відео з місця стрілянини:

/ Фото: скріншот

За інформацією ЗМІ, президент Дональд Трамп у момент стрілянини знаходився на своєму гольф-полі у Вест-Палм-Біч, де проводить День подяки у своєму клубі Mar-a-Lago. Його оперативно поінформували про інцидент, заявила прессекретар Білого дому Кароліна Левітт. У Білому домі підкреслили, що уважно моніторять ситуацію.

Також підтверджено, що будівлю Білого дому тимчасово закрито.

Президент США Дональд Трамп у дописі в соцмережі Truth Social також відреагував на стрілянину поблизу Білого дому.

"Тварина, яка поранила двох національних гвардійців, обидва з яких перебувають у критичному стані в двох різних лікарнях, також отримала серйозні поранення, але, незважаючи на це, заплатить дуже високу ціну. Нехай Бог благословить нашу велику національну гвардію, а також усіх наших військових і правоохоронців. Це справді великі люди. Я, як президент Сполучених Штатів, і всі, хто пов'язаний з Офісом президента, з вами!", - написав він.

Губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі в дописі в Xповідомив про загибель військових Нацгвардії, які були поранені неподалік від Білого дому.

"З великим сумом ми підтверджуємо, що обидва члени Національної гвардії Західної Вірджинії, які були поранені сьогодні вранці у Вашингтоні, померли від отриманих травм. Ці хоробрі жителі Західної Вірджинії віддали свої життя, служачи своїй країні. Ми перебуваємо в постійному контакті з федеральними чиновниками, оскільки розслідування триває. Весь наш штат сумує разом з їхніми родинами, близькими та спільнотою гвардії. Західна Вірджинія ніколи не забуде їхню службу та їхню жертву, і ми вимагатимемо повної відповідальності за цей жахливий вчинок", - зазначив він.

Як повідомляв Главред, відомий правий активіст, прихильник і соратник нинішнього президента США Дональда Трампа, виконавчий директор організації Turning Point USA (TPUSA) Чарлі Кірк дістав поранення в шию під час заходу в Юті. Згодом стало відомо, що він помер від отриманих травм.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у його вбивстві — він перебуває під вартою. Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

ФБР також оприлюднило дані про чоловіка, який стріляв у Дональда Трампа під час мітингу в Пенсільванії. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс, мешканець передмістя Піттсбурга, приблизно за 55 кілометрів від місця проведення заходу. Він закінчив середню школу Бетел-Парк два роки тому.

