Переможниця "Холостяка" зробила несподіване зізнання про нового бойфренда

Анна Підгорна
26 листопада 2025, 23:13
Інна Бєлєнь вперше розповіла, де зустріла коханого.
Інна Білень із бойфрендом
Інна Бєлєнь хлопець - Інна з Холостяка розкрила деталі особистого життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/innka_belen

  • Близько півроку Інна Бєлєнь перебуває в нових стосунках
  • Виявилося, що блогерка знає коханого вже багато років

Українська блогерка і переможниця 13-сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь у травні повідомила про новий роман. Спершу вона приховувала обранця, потім поступово почала ділитися контентом із ним.

Однак лише нещодавно Інна розповіла, як, коли і де познайомилася з Іваном. Виявилося, що обранець Бєлєнь - її однокласник, з яким доля то зводила, то розводила блогерку. Уже під час війни, коли дівчині потрібна була допомога, Іван пішов їй назустріч, і так зав'язався їхній роман.

"Ми взагалі знайомі з ним з 1 вересня, з 1 класу. Це мій однокласник. Але ми завжди були то друзями, то взагалі не спілкувалися... Якось так склалися пазлики", - зізналася Інна Бєлєнь на зйомках бекстейджу шоу "Холостяк-14".

Інна Білень із бойфрендом
Інна Бєлєнь хлопець - Інна з Холостяка розкрила деталі особистого життя / фото: instagram.com/innka_belen

Раніше Главред розповідав про незвичайну заяву Наталії Могилевської. Співачка назвала імена двох чоловіків, які допомогли створенню її кар'єри в шоу-бізнесі.

Також кохана Євгена Клопотенка розкрила правду про їхній роман. Крім того Катерина Воскресенська показала рідкісні романтичні фото з відомим кулінаром.

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

