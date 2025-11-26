Переможниця "Холостяка" зробила несподіване зізнання про нового бойфренда

Інна Бєлєнь вперше розповіла, де зустріла коханого.

Інна Бєлєнь хлопець - Інна з Холостяка розкрила деталі особистого життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/innka_belen

Коротко:

Близько півроку Інна Бєлєнь перебуває в нових стосунках

Виявилося, що блогерка знає коханого вже багато років

Українська блогерка і переможниця 13-сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь у травні повідомила про новий роман. Спершу вона приховувала обранця, потім поступово почала ділитися контентом із ним.

Однак лише нещодавно Інна розповіла, як, коли і де познайомилася з Іваном. Виявилося, що обранець Бєлєнь - її однокласник, з яким доля то зводила, то розводила блогерку. Уже під час війни, коли дівчині потрібна була допомога, Іван пішов їй назустріч, і так зав'язався їхній роман.

відео дня

"Ми взагалі знайомі з ним з 1 вересня, з 1 класу. Це мій однокласник. Але ми завжди були то друзями, то взагалі не спілкувалися... Якось так склалися пазлики", - зізналася Інна Бєлєнь на зйомках бекстейджу шоу "Холостяк-14".

Інна Бєлєнь хлопець - Інна з Холостяка розкрила деталі особистого життя / фото: instagram.com/innka_belen

