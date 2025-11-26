Переможниця "Холостяка" зробила несподіване зізнання про нового бойфренда

Коротко:
- Близько півроку Інна Бєлєнь перебуває в нових стосунках
- Виявилося, що блогерка знає коханого вже багато років
Українська блогерка і переможниця 13-сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь у травні повідомила про новий роман. Спершу вона приховувала обранця, потім поступово почала ділитися контентом із ним.
Однак лише нещодавно Інна розповіла, як, коли і де познайомилася з Іваном. Виявилося, що обранець Бєлєнь - її однокласник, з яким доля то зводила, то розводила блогерку. Уже під час війни, коли дівчині потрібна була допомога, Іван пішов їй назустріч, і так зав'язався їхній роман.
"Ми взагалі знайомі з ним з 1 вересня, з 1 класу. Це мій однокласник. Але ми завжди були то друзями, то взагалі не спілкувалися... Якось так склалися пазлики", - зізналася Інна Бєлєнь на зйомках бекстейджу шоу "Холостяк-14".
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
