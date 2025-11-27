Кріштіану Роналду обрав для весілля символічне місце

Читайте більше:
У серпні португальський футболіст Кріштіану Роналду після дев'яти років стосунків освідчився Джорджині Родрігес - моделі та матері п'яти його дітей. Спортсмен підніс коханій обручку з діамантом 37 каратів за 5 млн доларів, яку і сьогодні з благоговінням обговорюють у західних ЗМІ.
Тож не дивно, що і весілля парочки, яка просто обожнює розкіш, буде з розмахом. Видання Jornal da Madeira повідомляє, що церемонія відбудеться влітку 2026 року - після Чемпіонату світу з футболу-2026 (фінал заплановано на 19 липня - прим. редактора). Святкувати будуть у місті Фуншал, Мадейра, де народився Кріштіану, і де почалися його перші кроки в спорті.
Спершу він і Джорджина повінчаються у Фуншальському соборі, потім влаштують вечірку в одному з фешенебельних готелів острова. Список гостей на зіркове весілля поки що не розголошується.
Про персону: Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії. Чемпіон Європи, п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.
