Кріштіану Роналду обрав для весілля символічне місце

Джорджина Родрігес уже планує розкішну церемонію до пари каблучці за кілька мільйонів.

https://glavred.net/stars/krishtianu-ronaldu-vybral-dlya-svadby-simvolicheskoe-mesto-10719155.html Посилання скопійоване

Весілля Кріштіану Роналду - де і коли футболіст одружується з Джорджиною Родрігес / колаж: Главред, фото: instagram.com/georginagio

Читайте більше:

Де одружаться Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес

Які деталі про зіркове весілля вже відомі

У серпні португальський футболіст Кріштіану Роналду після дев'яти років стосунків освідчився Джорджині Родрігес - моделі та матері п'яти його дітей. Спортсмен підніс коханій обручку з діамантом 37 каратів за 5 млн доларів, яку і сьогодні з благоговінням обговорюють у західних ЗМІ.

Тож не дивно, що і весілля парочки, яка просто обожнює розкіш, буде з розмахом. Видання Jornal da Madeira повідомляє, що церемонія відбудеться влітку 2026 року - після Чемпіонату світу з футболу-2026 (фінал заплановано на 19 липня - прим. редактора). Святкувати будуть у місті Фуншал, Мадейра, де народився Кріштіану, і де почалися його перші кроки в спорті.

відео дня

Спершу він і Джорджина повінчаються у Фуншальському соборі, потім влаштують вечірку в одному з фешенебельних готелів острова. Список гостей на зіркове весілля поки що не розголошується.

Весілля Кріштіану Роналду - де і коли футболіст одружиться з Джорджиною Родрігес / instagram.com/georginagio

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що у молодшого сина Бекхемів проблеми із законом. Круз Бекхем порушив закон двічі за останні два роки. Зірковий спадкоємець уже поніс покарання.

Також стало відомо, що голлівудський українець Лев Шрайбер опинився в лікарні. Представник актора прокоментував його стан після госпіталізації.

Читайте також:

Про персону: Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії. Чемпіон Європи, п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред